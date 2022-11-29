Украинская компания «Фармак» планирует открыть завод с полной цепочкой поставок в Барселоне. Строительство корпусов завода будет завершено уже в 2024 году. Предприятие будет производить стерильные лекарственные препараты в виде растворов, суспензий во флаконах и шприцев. Кроме того, «Фармак» планирует открыть в Испании многофункциональный лабораторный комплекс.

В заявлении на сайте производителя лекарств уточняется: компания не планирует переносить или сокращать объемы на украинских заводах после завершения строительства в Барселоне — на испанском объекте будет новая линия производства.

«Мы планировали открыть завод в ЕС задолго до начала войны», — заявил исполнительный директор «Фармак» Владимир Костюк. — «Открытие завода поможет компании интегрироваться в европейский фармацевтический рынок. Во-вторых, мы получим ряд преимуществ, среди которых углубление сотрудничества с европейскими партнерами, более широкое представительство украинского бизнеса на европейском рынке, импорт лучших практик в Украину».

После начала войны РФ и Украины «Фармак» прекратил регистрацию и поставки лекарственных средств в Россию. Вскоре компания закрыла представительство в Беларуси.

Продуктовый портфель «Фармак» включает более 450 наименований лекарственных средств, включая эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические и др. препараты. Украинский производитель экспортирует продукцию в 40 стран, включая ЕС, СНГ, Азию и т.д.

В 2016 году компания начала расширение на европейском рынке и приобрела польскую фармацевтическую фирму Nordfarm. В 2020 году «Фармак» заявил о планах построить завод в Узбекистане с инвестициями в $10 млн.

Головной завод «Фармак» в Киеве был открыт еще в 1925 году. «Визитной карточкой» компании стал сердечнососудистый препарат «Корвалол», который киевский завод начал выпускать в 1960 году.