Соединенные Штаты намерены добиться прекращения войны в Украине, рассматривая возможность урегулирования на основе существующей линии фронта. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы прекращаем финансирование боевых действий в Украине. Наша цель — достичь мирного решения этого конфликта», — подчеркнул Вэнс, отметив, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может стать «важным прорывом» в американской дипломатии.

Хотя Трамп не уверен в успехе встречи с Путиным, он, по словам Вэнса, намерен дать дипломатии шанс и попытаться найти компромисс.