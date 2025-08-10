Соединенные Штаты намерены добиться прекращения войны в Украине, рассматривая возможность урегулирования на основе существующей линии фронта. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы прекращаем финансирование боевых действий в Украине. Наша цель — достичь мирного решения этого конфликта», — подчеркнул Вэнс, отметив, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может стать «важным прорывом» в американской дипломатии.
Хотя Трамп не уверен в успехе встречи с Путиным, он, по словам Вэнса, намерен дать дипломатии шанс и попытаться найти компромисс.
«Мы стремимся к такому решению, которое будет приемлемо и для России, и для Украины. Вероятно, в итоге обе стороны останутся частично недовольны», — сказал вице-президент.
Кроме того, как отметил Вэнс, Соединенные Штаты работают над организацией встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Вице-президент США также сообщил, что Трамп рассматривает возможность введения пошлин на импорт российской нефти из Китая. Однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.