В Совбезе ООН осудили действия Израиля
Представители 5 стран потребовали немедленного прекращения огня в Газе
/ Reuters
10 августа 2025 г.

Пять членов Совета Безопасности ООН — Словения, Великобритания, Франция, Дания и Греция — в совместном заявлении резко осудили решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа, предупредив о риске нарушения международного гуманитарного права и угрозе жизни мирных жителей и оставшихся в заложниках.

Посол Словении при ООН Самуэль Збогар назвал ситуацию в Газе критической, подчеркнув, что палестинские дети умирают от голода и что местные жители вынуждены рисковать жизнью, чтобы получить гуманитарную помощь.

5 стран призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи в регион, немедленно прекратить огонь, освободить заложников и сделать шаги к решению конфликта на основе создания двух государств.

Напомним, что с октября 2023 года в результате военных действий Израиля в Газе погибло более 61 тысячи человек, что вызвало возмущение международного сообщества.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Кроме того, Израиль является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.

