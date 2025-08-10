Пять членов Совета Безопасности ООН — Словения, Великобритания, Франция, Дания и Греция — в совместном заявлении резко осудили решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа, предупредив о риске нарушения международного гуманитарного права и угрозе жизни мирных жителей и оставшихся в заложниках.

Посол Словении при ООН Самуэль Збогар назвал ситуацию в Газе критической, подчеркнув, что палестинские дети умирают от голода и что местные жители вынуждены рисковать жизнью, чтобы получить гуманитарную помощь.

5 стран призвали Израиль снять ограничения на доставку помощи в регион, немедленно прекратить огонь, освободить заложников и сделать шаги к решению конфликта на основе создания двух государств.