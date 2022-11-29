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Кувейтские инвесторы расширяют сеть офисов в Турции
Выгодное географическое расположение, развитая инфраструктура и квалифицированные работники делают Турцию идеальной страной для инвестиций, говорит вице-председатель NCM Насер аль-Мари
Кувейтские инвесторы расширяют сеть офисов в Турции
Фото: АА / Others
29 ноября 2022 г.

Инвестиционная компания NCM со штаб-квартирой в Кувейте рассматривает Турцию в качестве своего «финансового центра». Компания ни разу не столкнулась с убытками в регионе с тех пор, как начала в него инвестировать, пишет Anadolu.

Во время открытия офиса в Измире основатель и вице-председатель NCM Насер аль-Мари отметил выгодное географическое расположение Турции, развитую инфраструктуру и квалифицированных работников. Все это, по его мнению, делает регион привлекательным для инвестиционных проектов. Теперь компания готовится к открытию филиалов в Анкаре и Анталье.

«Если вы хотите выйти на рынок Западной Европы, то сначала выходите на турецкий, — констатирует аль-Мари. — А учитывая, что в Европе проживает 5-6 миллионов граждан Турции, то нетрудно догадаться о значительном потенциале страны».

Теперь NCM намерена укреплять деловые отношения с крупным бизнесом, например, операторами мобильной связи. «Мы можем сотрудничать с важными школами и страховыми компаниями», — сказал он, добавив, что работа уже ведется с Эгейским университетом.

NCM имеет филиалы в Боснии и Герцоговине, Азербайджане, Черногории, Турецкой Республике Северного Кипра, а также в Белграде и Сербии. Аль-Мари подчеркнул, что Турция не теряла привлекательности даже в пандемию коронавируса, и теперь их цель — войти в десятку лучших компаний на местном рынке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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