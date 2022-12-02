Наблюдательный совет Сан-Франциско 30 ноября проголосовал за то, чтобы разрешить городской полиции использовать роботов для обезвреживания преступников. Устройства будут работать дистанционно, их оснастят взрывчаткой и в экстремальных обстоятельствах разрешат убивать. Об этом сообщает BBC со ссылкой на решение совета.

Роботы-убийцы могут понадобиться для предотвращения массовых расстрелов в школах или при терактах, осуществляемых смертниками, приводит канал слова помощника начальника полиции Сан-Франциско Дэвида Лазара. Он напомнил: роботов с взрывчаткой C4 уже использовали в 2016 году в Далласе для обезвреживания бомб и устранения снайпера, устроившего стрельбу в полицейском участке.

Теперь, согласно новому административному кодексу Сан-Франциско, начальник полиции может санкционировать применение смертоносных роботов, если деэскалация или альтернативное применение силы не помогли, уточняет издание Wired.

Но некоторые группы по защите гражданских свобод и эксперты со стороны полиции боятся допускать роботов-убийц на улицы города. По их мнению, это нормализует военизированную работу полиции и может привести к запугиванию или убийству уязвимых категорий людей, исторически подвергавшихся дискриминации со стороны правоохранительных органов — это люди с проблемами психического здоровья, бездомные и «цветные» сообщества.

Доктор Кэтрин Коннолли из группы «Остановить роботов-убийц», которую цитирует BBC, отметила: этот шаг полиции станет «скользкой дорожкой», которая может приблизить людей к убийству.

Городская полиция Сан-Франциско уточнила, что пока не использует роботов, оснащенных смертоносной силой. Однако в будущем такие сценарии не исключаются.

«Устройства потенциально могут быть оснащены зарядами взрывчатого вещества для прорыва укрепленных сооружений, содержащих агрессивных, вооруженных или опасных субъектов», — заявил BBC представитель полиции.

Он также допустил, что роботов могут задействовать для «вывода из строя или дезориентации агрессивных подозреваемых, которые представляют опасность для жизни людей».

Сторонники использования роботов подчеркивают, что они будут задействованы только в крайних случаях.

В 2019 году Наблюдательный совет Сан-Франциско вошел в историю, став первым городом в США, запретившим местным властям использовать технологии распознавания лиц.