ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган рассказал о роли Турции
Глава государства отметил, что Анкара является гарантом мира и благополучия в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / TRT Haber
26 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в национальном парке Малазгирт на мероприятии, посвященном 954-й годовщине победы при Малазгирте.

Эрдоган заявил, что, несмотря на разного рода саботаж, власти продолжают строить сильную Турцию. По словам президента, страна стала надеждой не только для своих граждан, но и для угнетенных народов.

Эрдоган подчеркнул, что Турция «не оставляет братьев в Газе одних», защищает их права дипломатическими усилиями и уже оказала сектору помощь в объеме более 102 тысяч тонн.

Говоря о внутренней повестке, Эрдоган отметил, что в кратчайшие сроки достигнут «существенный прогресс» в создании «Турции без террора». По словам главы государства, те, кто хочет помешать этому процессу, не добьются успеха.

Президент подчеркнул, что Турция является «первой гаванью» для угнетенных за пределами страны, гарантом мира и благополучия в регионе, а также гарантом безопасности курдов.

«Выиграют те, кто повернется лицом к Анкаре и Дамаску», — заявил Эрдоган, подчеркнув поддержку Турцией дипломатического пути урегулирования региональных проблем.

