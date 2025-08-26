Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в национальном парке Малазгирт на мероприятии, посвященном 954-й годовщине победы при Малазгирте.

Эрдоган заявил, что, несмотря на разного рода саботаж, власти продолжают строить сильную Турцию. По словам президента, страна стала надеждой не только для своих граждан, но и для угнетенных народов.

Эрдоган подчеркнул, что Турция «не оставляет братьев в Газе одних», защищает их права дипломатическими усилиями и уже оказала сектору помощь в объеме более 102 тысяч тонн.