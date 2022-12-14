Европа справилась с нынешним отопительным сезоном, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Несмотря на перебои с поставками российского газа, ЕС заполнил свои хранилища достаточными запасами голубого топлива. Теперь он намерен полностью отказаться от поставок Москвы. Аналитики убеждены: заменить эти объемы возможно, но выйдет дороже и в ущерб экологии.

«Сорвались с крючка»

Россия ежегодно поставляла 150 миллиардов кубометров газа — 40% поступающего в Евросоюз голубого топлива. Большая часть (60%) берется из разных источников, включая собственную добычу в Польше, Румынии и Нидерландах. Крупным экспортером остается Норвегия с добычей в 120 млрд кубометров. СПГ идет из Алжира, Ливии и Азербайджана.

Евросоюз не вводил санкции в отношении российского газа, чтобы не создавать трудности для тех стран, которые слишком от него зависели, пояснял канцлер Германии Олаф Шольц. Однако после вторжения России в Украину компания «Газпром» сократила поставки на 80% — сначала из-за отказа ряда стран расплачиваться за голубое топливо в рублях, затем серии терактов на трех ветках «Северных потоков».

«Сейчас мы обязаны сосредоточиться на подготовке к следующей зиме. Не к этой зиме, а к следующей. Этой зимой мы в безопасности», — объявила на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на существенное сокращение поставок российских энергоресурсов, некоторая их часть продолжала идти в ЕС. По прогнозам Международного энергетического агентства, если эти объемы будут полностью перекрыты, а Китай начнет восстанавливать потребление после пандемии, то Европа столкнется с дефицитом в 57 млрд кубометров газа.

«Этой зимой, похоже, мы сорвались с крючка», — заметил глава МЭА Фатих Бирол, уточнив, что кризис еще далек от завершения, а температура в 2023 году может быть не такой благоприятной.

Предполагается, что 30 млрд кубометров недостающего топлива можно будет закрыть с помощью действующих сейчас программ повышения энергоэффективности, увеличения доли ВИЭ, модернизации систем отопления и увеличения выработки атомной и гидроэнергетики.

Для восполнения еще 27 млрд кубометров потребуются дополнительные меры. «Они обойдутся в €100 млрд за один год», — заявил Бирол, добавив, что эти вложения окупятся в течение следующих двух лет. Эта сумма пойдет на повышение энергоэффективности, модернизацию зданий, строительство возобновляемых источников энергии, закупку установок с тепловыми насосами и проекты по сокращению сжигания попутного газа при добыче углеводородов.

Чтобы бороться с повышением цен, европейские страны разрабатывают механизм коррекции рынка природного газа. В конце октября Еврокомиссия опубликовала следующий план: «Это будет осуществляться за счет совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовой бирже TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности государств-членов, а также постоянных усилий по снижению спроса на газ».

Дешево и эффективно

«Как бы европейские лидеры ни клялись, что по окончании украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков», — пишет обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас. Он обратил внимание, что сегодня Германия платит за импорт газа €140 за мегаватт-час, что примерно в семь раз больше, чем среднее значение за период с 2010 по 2020 год.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров сомневается, что европейские лидеры готовы поверить в возможность обойтись без российского газа уже в следующем сезоне.

«Их можно понять, потому что представить себе закачку 60-90 млрд кубических метров газа без России (оценка МЭА потребности ЕС в газе на 2023 год для заполнения ПХГ) при сохранении нынешней структуры экономики Европы просто невозможно. Даже с учетом того, что в этом году Россия поставила в Европу около половины среднегодового объема газа экономика региона терпит катастрофические последствия», — подчеркнул эксперт в комментарии TRT на русском.

Если в 2023 году газовые поставки из России сократятся еще сильнее или тем более остановятся полностью, экономические последствия для ЕС будут еще более тяжелыми, продолжает собеседник агентства: «Потому что на газовом рынке физически отсутствуют необходимые для замещения российских поставок мощности. Да, по линии СПГ в 2023 году ожидается прирост объема на 20 млрд кубометров газа, но все равно останется дефицит от 30 до 60 млрд в год».

При этом руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев убежден: отказ от российских энергоносителей — вопрос времени. «Европа под прессингом США совершенно очевидно идет к тому, чтобы перестать закупать российский газ, нефть и уголь. Тем самым расчищая дорогу на европейский рынок американским компаниям, что и является главной целью проводимой Западом политики. Поэтому вполне вероятно, что со временем, имея альтернативы, ЕС сократит потребление российских ресурсов до минимума», — отмечает TRT на русском аналитик.

Для этого, по его словам, европейским странам придется вернуться к использованию угольных станций, которые закрывались в течение последних лет на фоне разговоров про «зеленый поворот». Кроме того, уже сейчас возрождается работа АЭС, которые массово закрывались в Европе после аварии на Фукусиме в 2011 году. А в текущем году доля энергии за счет ВИЭ сравнялась с долей производства электроэнергии за счет использования нефти.

«Также не стоит забывать, что в ЕС есть гидроэлектростанции и свои месторождения ископаемого топлива. Например, в Великобритании было решено начать разработку месторождений, где запасов газа хватит на 70 лет, а также парламент ратифицировал решение об использовании вредной для природы технологии фрекинга (гидроразрыва пласта)», — перечислил Деев.

То есть пока была возможность пользоваться дешевыми энергоресурсами из России, Европа могла говорить о «зеленом повороте», о сокращении выбросов и так далее, отмечает эксперт: «Закрывались АЭС, росло количество ветряных и солнечных станций. Но сейчас, на фоне энергокризиса, в ход идут самые непопулярные меры, даже в ущерб экологии и несмотря на протесты «зеленых»».

В следующем году проблема нехватки ресурсов Европа вряд ли решит — на это требуется время, а также масштабные инвестиции в инфраструктуру. Но через несколько лет это вполне возможно.