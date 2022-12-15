Президент Украины Владимир Зеленский назвал Бахмут «самым сложным направлением» в наступлении России. Один из экспертов назвал его «Украинским Сталинградом», а другой — «мясорубкой» в войне, которая длится уже почти 10 месяцев.

Что же делает Бахмут таким важным в войне в Украине? И почему Россия направляет столько ресурсов на захват небольшого города, который «имеет ограниченное оперативное значение»?

Если говорить о расположении города, Бахмут находится на стратегической линии снабжения между Донецком и Луганском, двумя регионами Донбасса, удерживаемыми сепаратистами, об аннексии которых Россия заявила несколько месяцев назад.

Эксперты сходятся во мнении, что захват Бахмута может в корне изменить ход конфликта и способствовать началу более масштабной военной кампании России, которая распространится на многие территории Украины.

Что еще более важно, Бахмут (к слову, название тюркского происхождения, которое буквально означает «степная лошадь») теперь стал вопросом престижа для Москвы, считает Эшреф Ялинкиличли, аналитик по Евразии в Москве.

После потери Херсона, «единственной региональной столицы, которую России удалось захватить в ходе наступления в Украине, и в связи с атаками беспилотников на своей территории, Москва жаждет теперь показать «пример успеха», говорит Ялинкиличли.

«Поражение России может привести и к другим потерям в регионе Донбасса. Россия может даже потерять Донецк», — считает Ялинкиличли. — С другой стороны, если Украина сможет заставить Россию отступить из пригородных районов, это может придать ей большую уверенность и в борьбе за возвращения других контролируемых Россией регионов на востоке».

Ялинкиличли также обращает внимание на то, что в боях в Бахмуте активно участвуют наемники печально известной ЧВК «Вагнера». «Это явный признак того, что Россия придает большое значение захвату Бахмута», — отмечает он.

Захват Бахмута также может открыть российским военным путь к Славянску и Краматорску, двум важным промышленным центрам Украины в богатом энергоресурсами регионе Донбасса. Медленно ощущая последствия масштабных западных санкций, Россия нуждается в промышленном производстве, стремясь лишить Украину природных и экономических ресурсов.

Русскоговорящие составляют большинство в Донецке и Луганске, и есть мнение, что если Москва не сможет удержать эти области, то еще менее вероятно то, что Россия сможет удержать другие украинские регионы, полагает эксперт.

По данным эксперта, за последние месяцы Россия значительно сократила свои позиции в Донбассе, где сосредоточено 92,4 процента украинских запасов угля: с 65 процентов территории в начале наступления до примерно половины, говорит аналитик, ссылаясь на официальные российские данные.

Ключевое сражение

В то время как в Европе наступает суровая зима, эксперты заявляют, что война вступила в критическую фазу, и исход наступления на Бахмут может определить дальнейшее развитие событий.

Грегори Саймонс, доцент Института исследований России и Евразии (IRES) Уппсальского университета, также считает, что сражение за Бахмут может стать «ключевым сражением» в войне.

«Это настоящая мясорубка, которая истощит одну из армий, и та, которая выйдет из нее победителем, вполне сможет иметь преимущество на поле боя после», — сказал Саймонс в интервью TRT World.

Саймонс сравнивает окопную войну в Бахмуте с жестокими сражениями Второй мировой войны — такими как Сталинградская битва, которая сыграла решающую роль в определении исхода войны. По словам Саймонса, та сторона, у которой будет больше решимости и силы духа, в конечном итоге определит судьбу Бахмута.

Ялинкиличли считает, что для России, столкнувшейся с ухудшением военной ситуации в Украине, «главной военной стратегией сейчас является попытка пережить зиму и удержать под своим контролем аннексированные украинские регионы».

В то же время, Украина стремится ускорить свое контрнаступление, используя недавно прибывший западный военный арсенал, чтобы отвоевать у Москвы больше территорий. Однако нельзя забывать, что недавно российские военные нанесли удар по большей части энергетической инфраструктуры Украины, повредив значительную ее часть.

В результате зима будет суровой для обеих сторон, говорит эксперт. Россия ежедневно теряет от 50 до 70 солдат в Бахмуте, сообщают специалисты, добавляя, что обе стороны несут большие потери.

Интенсивность борьбы вокруг Бахмута можно сравнить лишь с самим наступлением Москвы на Киев в феврале.

В городе нет воды, электричества и газа, он превратился в город-призрак. Большая часть населения уже покинула Бахмут, а немногие оставшиеся в городе жители, похоже, винят в своих страданиях обе стороны.

В прошлом город уже значительно пострадал, переходя из рук в руки во время Второй мировой войны от нацистов к Красной армии СССР. В 2014 году пророссийские сепаратисты в регионе Донбасса также ненадолго захватили город.