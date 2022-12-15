Азербайджан не видит причин для эскалации конфликта с Ереваном, текущая блокировка Лачинского коридора вызвана требованиями экологов прекратить незаконную работу рудников в Карабахе. Об этом заявили в парламенте страны. Там уточнили: конфликт легко может быть разрешен, если армянская сторона прекратит работу Дрмбонского горнообогатительного комбината. Азербайджанские экоактивисты с вечера 12 декабря проводят митинг в Лачинском коридоре, требуя завершить незаконную добычу ресурсов. Опрошенные TRT на русском эксперты считают, что возможное разрешение ситуации — введение на трассе режима КПП, чтобы Азербайджан знал, какие грузы идут по Лачинскому коридору.

Экоактивисты против комбината

Лачинский коридор — с октября 2020 года единственная трасса, связывающая Армению с Карабахским экономическим регионом Азербайджана. По итогам трехсторонних переговоров лидеров РФ, Азербайджана и Армении, дорога находится под контролем российских миротворцев.

Ситуация в коридоре обострилась 12 декабря, когда группа экоактивистов Азербайджана вместе с журналистами прибыла на трассу Ханкенди-Шуша и начала митинг, перекрыв движение транспорта.

Требование экоактивистов, как пояснил TRT на русском депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков — прекратить работу горнообогатительного комбината и положить конец «незаконной добыче азербайджанских ценных минералов и металлов». По словам политика, при добыче золота на комбинате используют соляную кислоту, а образующиеся экологические отходы сбрасывают в реки, которые распространяют токсичные элементы по всему Азербайджану.

Митинг экологов начался 12 декабря и длится на территории коридора уже свыше 76 часов.

«Конфликт очень легко может разрешиться, если представители армянской стороны сделают заявление, что работы на руднике и комбинате будут прекращены, как это и было последние два года. Деятельность комбината с точки зрения Баку незаконна. Бесконтрольная добыча азербайджанских ресурсов губительна для экологии всего региона, поэтому требования экологов справедливы», — уточнил Расим Мусабеков.

При этом, по его мнению, ситуация вряд ли приведет к эскалации между Ереваном и Баку. «Разве что если Армения устроит очередные военные провокации на границе», отметил депутат.

В ночь с 14 на 15 декабря минобороны Армении сообщил о перестрелках на границе, обошлось без раненых. В оборонном ведомстве Азербайджана не подтвердили эту информацию.

В коридоре нужен КПП

Политический обозреватель из Баку, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов в комментарии TRT на русском уточнил: для разрешения конфликта необходимо, чтобы были устранены причины, по которым азербайджанские экологи перекрыли трассу. Кроме того, продолжил эксперт, Азербайджан ранее демонстрировал мины, которые ВС Армении поставляли в Карабах по этой дороге.

«На этой территории проводится незаконная экономическая деятельность на рудниках. Соответственно эта ситуация может разрешиться, если Азербайджан введет в Лачинском коридоре контроль. Это будет в форуме КПП на границе с Арменией. Стороны будут проводить совместное патрулирование дороги, но контроль за маршрутом должен быть у Азербайджана. К тому же, как отмечали официальные лица республики, гуманитарные функции коридора остаются. Но все, что выходит за гуманитарные рамки, должно будет пресекаться», — пояснил эксперт.

В МИД Армении заявили, что действия Азербайджана могут привести к «широкомасштабной гуманитарной катастрофе». В ответ в МИД Азербайджана уточнили: страна готова обеспечить перевозку гуманитарных грузов армянскому населению на этой территории. При этом там подчеркнули: именно Ереван не выполняет свои обязательства по трехстороннему соглашению, а вопрос безопасности армян в Карабахе — «это внутренние дела Азербайджана».

МИД Турции заявил, что поддерживает Азербайджан в его борьбе «‎против незаконной эксплуатации недр Карабаха»‎. Препятствование группе, планировавшей провести там мониторинг, «‎указывает на наличие нарушений на рудниках»‎, отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.