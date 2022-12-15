Российские авиакомпании попросили Росавиацию разрешить гражданские полеты над Сирией — эта мера серьезно сократит путь в Египет. Об этом пишет российская газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на источники в отрасли.

Росавиация ввела запрет на полеты гражданских судов над Сирией еще в 2013 году, после того как в СМИ появилась информация об угрозе ракетного обстрела самолета NordWind, следовавшего из Египта в Казань. Как отмечает газета, сейчас сирийское воздушное пространство нужно авиаперевозчикам из-за того, что страны региона, в частности, Иордания и Саудовская Аравия, запретили пролет над своей территорией бортов с двойной регистрацией. Маршрут над Сирией станет кратчайшим путем для рейсов в Египет, уточняют источники издания.

По данным «‎Коммерсанта»‎, сложности с полетной программой в Египет из-за решения властей Иордании испытывают авиакомпании NordWind, «Икар» и iFly. В их авиапарке есть суда с двойной регистрацией Ирландии и Бермудских островов.

Если эти игроки уйдут с маршрута, цены на перелеты в Египет могут вырасти, утверждают опрошенные газетой эксперты.

Близкий к Минтрансу источник «‎Коммерсанта»‎ заявил, что отрезанные от Египта перевозчики просят открыть им трассу протяженностью менее чем в 300 км над Сирией.

В МИД России, как сообщают собеседники издания, не возражают против открытия сирийского неба. При этом вопрос требует согласования с Минобороны РФ, уточняет газета.

Сирийские авиакомпании, в частности, перевозчик Cham Wings, используют небо страны для гражданских полетов. До пандемии 2020 года Дамаск и Москву связывали прямые рейсы.