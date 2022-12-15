В районе Голборн-роуд Большого Лондона проживает огромное марокканское сообщество, возможно, одно из крупнейших на Западе. Подавляющее большинство этих людей ведет свои корни к Ларашу, небольшому городку недалеко от Танжера. Излюбленное место отдыха мужчин — Trellick Lounge, находящегося около всемирно известного многоквартирного дома с таким же названием. Это место с довольно расслабляющей атмосферой, куда люди заглядывают после работы или вечерней молитвы в местной мечети, пьют мятный чай или капучино, обсуждая события дня, играя в домино или карты с фоновой трансляцией телеканалов beIN Sports или Al-Jazeera.

Однако вечером в субботу, 10 декабря, обстановка была совсем другой: снаружи был установлен огромный телеэкран, чтобы мужчины, женщины и дети могли смотреть историческую игру чемпионата мира, в ходе которой Марокко обыграло Португалию. Таким образом она стала первой арабской и африканской страной, вышедшей в полуфинал ЧМ.

Несмотря на холодную погоду, улицы были переполнены, а атмосфера была настолько наэлектризованной, что напоминала карнавал Ноттинг-Хилл, который проходит летом на тех же улицах. На фоне ликования люди искренне рассказывали, какое это имеет для них значение. Так, Ахмад Дахду, который более 20 лет был имамом местного Центра мусульманского культурного наследия и сам в прошлом футболист, игравший в Рабате в Спортивной ассоциации Королевских вооруженных сил Марокко (Association sportive des Forces armées royales), объяснил успех упорным трудом, самоотверженностью и организованностью.

«Я просто изумлен, — сказал он Daily Sabah. — Главный тренер (Валид Реграги - прим. TRT на русском) невероятно управлял каждой игрой. Кроме того, блестяще выступили многие из игроков».

Некоторые люди ошибочно полагают, что в исламе запрещено смотреть футбол или играть в него, отмечает он. По словам Дахду, запрет распространяется только на некоторые вещи, которые стали ассоциироваться с игрой, такие как алкоголь, азартные игры и беспорядки. «В целом же, футбол разрешен», — сказал он. Для Дахду стало особенно важным то, что марокканцы и немарокканцы вместе смотрели игру и болели за «атласских львов».

«Когда я был молод, я проводил летние каникулы в Марокко, смотрел, как там популярен футбол, и всегда удивлялся, почему в Марокко нет такой хорошей национальной команды, как в Португалии», — рассказывает инженер Мустафа Сакеррака, отец которого — марокканец, а мать — португалка.

«Это то, что я просто не мог понять. Поэтому здорово видеть то, что происходит сейчас», — добавляет он. Сакеррака разрывался между двумя странами, которые он поддерживал с детства, но решил болеть за Марокко. «Я подумал, что это более значимо для истории и будет важным для многих людей, и не только марокканцев», — отметил он.

Сакеррака объясняет успех несколькими факторами. «Катар стал идеальным местом, потому Марокко оказывалась колоссальная поддержка болельщиков, и каждая игра ощущалась как домашняя, — сказал он. — Каждый пакистанец и бенгалец, которого я знаю, болеет здесь за Марокко, и для меня это было похоже на расширенное марокканское сообщество. Очень приятно видеть мусульман и африканцев, поддерживающих Марокко. Все это делает ситуацию еще более особенной. Такое ощущение, что команда представляет больше, чем просто марокканцев. Я очень горжусь тем, что сегодня я марокканец. Не думал, что увижу, как они дойдут так далеко!»

«Нация, помешанная на футболе»

Программист-консультант Хамид Кентафи путешествовал между Лондоном и Дохой во время чемпионата мира и посетил несколько матчей. «Марокко — страна, помешанная на футболе, — сказал он. — Каждый раз, когда я еду в отпуск в Марокко, я не могу найти своих друзей, потому что они все слишком заняты, либо смотрят футбол, либо играют в него».

Однако в последние годы произошла трансформация, говорит Кентафи, которого близкие друзья называют «полковником». «Раньше все были зациклены на английской Премьер-лиге или испанской LaLiga, но теперь люди следят за сборной Марокко и национальным первенством. Сейчас людей гораздо больше волнует местный и африканский футбол. Футбольные поля в Марокко всегда заполнены детьми и взрослыми, и футбол также является средством, с помощью которого мы выражаем наши эмоции, опасения и разочарования по поводу проблем, таких как Палестина», — рассказывает он.

Это объясняет то, почему было так много марокканцев, развевающих палестинские флаги в Дохе и на Голборн-роуд вечером 10 декабря.

«Это самое большое и счастливое событие в марокканской истории; что-то, что останется в памяти многих поколений, — говорит Кентафи. — Весь мир ошеломлен нашими выступлениями и тем, насколько хорошо мы справились. Некоторые говорят, что это просто совпадение, что нам повезло, а игроки других команд возрастные. Но это не может быть совпадением, когда вы обыграли четыре сильнейшие команды, те самые сборные, которым прочили чемпионство. Я никогда не мог себе этого представить. Это потрясающее историческое достижение, которым будут восхищаться будущие поколения. Марокко сейчас просто ослепительно!»

Кентафи поделился своими впечатлениями от Чемпионата мира. «Удивительная вещь, которую я вижу на чемпионате мира, это то, что марокканцы там невероятно счастливы. Они приехали не только из Марокко, но и из других точек света, в том числе из Канады и США. Некоторые из них прилетают всего на одну игру, наслаждаются атмосферой, путешествуя лишь с маленькой сумкой, потому что не могут найти или позволить себе гостиницу. Это просто безумие. Я вижу вещи, которых история никогда не видела. Это великий момент для арабов и мусульман. Мы поднимаем флаг единства всей мусульманской уммы, а не только Марокко», — считает он.

И не так важно, как Марокко сыграла с Францией, но одно можно сказать точно: этот подвиг уже вошел в историю.