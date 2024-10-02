Nike, крупнейший в мире производитель спортивной одежды, отчитался о значительном ухудшении финансовых показателей за последний квартал. Выручка компании снизилась на 10% до $11,6 млрд, а чистая прибыль упала на 28% до $1,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне этих результатов Nike отозвала свой годовой прогноз и перешла на квартальное планирование. Компания ожидает дальнейшего снижения выручки в текущем квартале «в диапазоне от 8 до 10%».

«На протяжении всей нашей истории Nike всегда сталкивалась с давлением. Мы продолжим решать проблемы в лоб и с нетерпением ждем лидерства Эллиота», — прокомментировал ситуацию финансовый директор Nike Мэтью Френд.

Смена руководства происходит в сложный для компании период. Джон Донахью покидает пост CEO через две недели, его сменит ветеран компании Эллиотт Хилл. Новому руководителю предстоит решать проблемы с инновациями и розничной стратегией.

Дополнительным ударом стало решение Главной лиги бейсбола отказаться от новой формы Nike из-за недовольства игроков и болельщиков.

Акции Nike упали на 18% с начала года, тогда как индекс S&P 500 вырос более чем на 20%. Аналитики отмечают, что эффект от нового руководства может проявиться не сразу, а линейка продуктов на 2025 год остается неопределенной.