На Олимпийских играх в Париже узбекский боксер Хасанбой Дусматов стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в финале весовой категории до 51 кг француза Биллаля Беннама со счетом 5:0. Это второе олимпийское золото Дусматова после победы на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Дусматов стал первым боксером из Узбекистана, дважды победившим на Олимпиаде. Примечательно, что и в Рио, и в Париже он победил соперника из Казахстана в четвертьфинале.

Ранее первым двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана стал Улугбек Рашитов, выигравший золото в таеквондо.

В ближайшее время Узбекистан может получить третьего двукратного олимпийского чемпиона: в финале боксерского турнира в весовой категории свыше 92 кг выступит чемпион ОИ-2020 Баходир Джалолов.

На Олимпийских играх в Париже сборная Узбекистана, несмотря на скромное количество спортсменов, добилась впечатляющих результатов, завоевав три золотые и две бронзовые медали. Главными героями узбекской команды стали представители бокса, дзюдо и тхэквондо.

Улугбек Рашитов внес значительный вклад в успех команды, выиграв золото в тхэквондо в весовой категории до 68 кг. Победив в финале иорданца Заида Карима, Рашитов повторил свой успех Олимпиады-2020 в Токио.

Историческое достижение принадлежит Диёре Келдиёровой, ставшей первой узбекистанской женщиной, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх. Она также стала первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории страны.

Бронзовые медали в копилку сборной добавили дзюдоисты Музаффарбек Турабоев (до 100 кг) и Алишер Юсупов (свыше 100 кг).

На 9 августа Узбекистан занимает 18-е место в общем медальном зачете, демонстрируя лучший результат среди стран СНГ и Центральной Азии.