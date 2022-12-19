ПОЛИТИКА
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Нидерланды извинятся за работорговлю
Однако не всех устраивает, как именно власти Нидерландов хотят извиняться за более чем трехсотлетнюю практику рабства
Нидерланды извинятся за работорговлю
Фото: Reuters / Reuters
19 декабря 2022 г.

Нидерланды готовы официально покаяться за работорговлю, которая с XVI века обеспечивала колониальной империи могущество и процветание. По данным BBC, серия торжественных церемоний с участием главы правительства Марка Рютте и его министров запланирована на 19 декабря.

Дискуссии о целесообразности подобных жестов в 2022 году стали особенно оживленными. Например, бывшие британские колонии ждут официальных извинений от нового короля Карла III. Все громче звучат и более радикальные требования — начать выплату многомиллиардных репараций.

При этом выбранная дата и заявленный способ извинений со стороны Нидерландов вызывают у многих сомнения. Критики утверждают, что правительство страны пытается сделать это «в колониальном стиле».

Так, шесть суринамских фондов добиваются переноса извинений на 1 июля 2023 года, когда будет отмечаться 150-я годовщина официального прекращения рабства в колониях Нидерландов. «Если есть извинения, то это должно быть 1 июля, день нашего освобождения, когда они сняли с нас кандалы», — говорит Этьен Викс, представитель одной из африканских радиостанций, которая также требует перенести дату.

В период с XVII по XIX век более 600 000 человек из Африки и Азии были проданы нидерландскими купцами. Порабощенные мужчины, женщины и дети были вынуждены работать на сахарных, кофейных и табачных плантациях, в шахтах, а также использовались в качестве домашних рабов на колонизированных землях в Америке и Карибском бассейне. Они регулярно подвергались физическому, психическому и сексуальному насилию.

Доходы от этого жестокого труда обогатили Королевство Нидерландов и способствовали «Золотому веку», периоду экономического процветания в XVII веке. В этот момент Нидерланды добились выдающихся результатов в науке и культуре.

Согласно исследованиям Организации научных исследований Нидерландов, только в одной западной провинции Голландия 40% экономического роста в период с 1738 по 1780 годы было обеспечено рабством.

Рабство в большей части нидерландских колоний было отменено лишь в 1863 году (со значительным опозданием по сравнению с большинством других европейских стран). При этом, например, в Суринаме оно окончательно ушло в прошлое еще спустя десять лет, так как закон устанавливал переходный период.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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