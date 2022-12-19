Турция с января по ноябрь 2022 года экспортировала товаров на сумму свыше $231 млрд — это почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них $9,6 млрд составил экспорт текстильной продукции, пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM).

Главный покупатель турецкого текстиля — Италия. За 11 месяцев этого года страна импортировала товаров на сумму $919 млн. Далее следуют США ($504 млн) и Беларусь ($463 млн). Всего за 11 месяцев Турция экспортировала товары текстильной промышленности в 196 стран и регионов.

Турецкая текстильная индустрия в 2021 году занимала 5-е место в мире по объему экспорта продукции. В прошлом году оборот отрасли превысил $12,9 млрд — это на 33,2% больше, чем в 2020 году. Помимо Турции, в пятерку крупнейших экспортеров текстиля входят Китай, Германия, Бангладеш и Вьетнам.

Легкая промышленность — один из крупнейших и наиболее эффективных секторов турецкой экономики, на ее долю приходится около 6% ВВП страны. В Турции действует более 65 тысяч текстильных и швейных предприятий, на которых занято более 1,2 млн человек.

Турция занимает первое место в Европе и седьмое во всем мире по производству хлопка, в среднем вырабатывая около 800-900 тыс. тонн материала. В 2022/23 маркетинговом году ожидается, что страна увеличит выработку хлопка до 925 тыс. тонн.