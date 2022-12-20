Швеция признана худшей среди стран Северной Европы в вопросах приема и размещения украинских беженцев. Об этом пишет «Анадолу» со ссылкой на отчет Совета министров Северных стран и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Существует огромная разница в том, как принимают украинских беженцев в странах Северной Европы, следует из документа. Швеция выплачивает украинцам самые низкие суточные и, в отличие от других стран региона, не предлагает им полный доступ к медицинскому обслуживанию. В скандинавской стране им отказывают в медицинской помощи, если только это не экстренная ситуация. В соседних странах такой практики нет, уточняет агентство.

Стокгольм также не предлагает интеграционные программы или курсы по обучению языку, как это делают Дания, Норвегия и Финляндия, говорится в отчете.

Авторы документа отмечают: с начала войны в Украине скандинавские страны приняли свыше 158,2 тыс. украинских беженцев. Из них 47 тыс. приняла Швеция, 43 тыс. — Финляндия, 34,7 тыс. — Дания, Норвегия дала убежище около 31 тыс. украинцев, Исландия приняла около 1700 человек.

«Когда мы вводили в действие директиву о массовом притоке беженцев, мы надеялись, что это будет на короткий период времени. Но, думаю, у правительства есть все основания, если война будет продолжаться долгое время, пересмотреть этот подход», — заявила министр миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Пока же, уточнила политик, правительство не планирует пересматривать условия размещения беженцев.

В соседней Дании парламент еще в марте принял специальный «украинский закон» (Ukrainerlov). Он подразумевает выделение беженцам финансовых пособий, медицинских услуг, доступ к рынку труда и образованию.

С января 2023 года начнется шестимесячное председательство Швеции в Евросоюзе. «Украина, Украина и еще раз Украина — вот что будет в центре наших приоритетов во время председательства Швеции», — заявил посол скандинавской страны Ларс Даниэльссон.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на начало декабря, после вторжения РФ в Европу прибыло свыше 7,8 млн украинских беженцев. Больше всего приняла Польша — более 1,5 млн.