За последние сутки израильские атаки по всей территории Газы унесли жизни как минимум 123 палестинцев, в том числе 21 человека, ожидавшего гуманитарную помощь. Такую статистику приводит Министерство здравоохранения Палестины.

Ранения, как отмечается, получили 437 человек. За тот же период, по данным министерства, от голода в секторе Газа умерли не менее восьми человек, включая троих детей. Таким образом, общее число смертей, связанных с голодом, достигло 235, в том числе 106 детей.

Между тем, как сообщает ABC News, начальник Генштаба израильской армии генерал-майор Эяль Замир сегодня утвердил «основную структуру оперативного плана в секторе Газа».

По словам официального представителя армии, в ходе обсуждения были представлены итоги проведенных операций, включая атаку в районе Зейтун, начавшуюся накануне.