ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израиль продолжает убивать палестинцев и готовится оккупировать Газу
За последние сутки удары израильской армии унесли жизни еще 123 мирных жителей
Israel Army / Reuters
13 августа 2025 г.

За последние сутки израильские атаки по всей территории Газы унесли жизни как минимум 123 палестинцев, в том числе 21 человека, ожидавшего гуманитарную помощь. Такую статистику приводит Министерство здравоохранения Палестины.

Ранения, как отмечается, получили 437 человек. За тот же период, по данным министерства, от голода в секторе Газа умерли не менее восьми человек, включая троих детей. Таким образом, общее число смертей, связанных с голодом, достигло 235, в том числе 106 детей.

Между тем, как сообщает ABC News, начальник Генштаба израильской армии генерал-майор Эяль Замир сегодня утвердил «основную структуру оперативного плана в секторе Газа».

По словам официального представителя армии, в ходе обсуждения были представлены итоги проведенных операций, включая атаку в районе Зейтун, начавшуюся накануне.

Читайте также

Был одобрен «ключевой план на следующие этапы действий в секторе Газа» в соответствии с директивой политического руководства.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его военный кабинет утвердили план по захвату и оккупации города Газа — крупнейшего населенного пункта сектора. Эта мера станет частью расширенной военной операции, целью которой заявлено «разоружение» анклава и свержение движения ХАМАС.

Данный план вызвал огромное возмущение во всем мире — как на уровне политиков, так и простых людей.

