За последние 24 часа в секторе Газа от голода скончались еще четыре палестинца. Общее число умерших достигло 239 человек, включая 106 детей. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш в соцсети X.

Он отметил, что голод, вызванный израильской блокадой и атаками, продолжает уносить жизни мирных жителей.

Сектор Газа переживает острую гуманитарную катастрофу. Израильская блокада и постоянные удары ограничивают доступ гуманитарной помощи, вызывая повсеместный голод, нехватку воды, медикаментов, медицинских принадлежностей и средств гигиены.

Число смертей от голода растет, в основном среди детей. Региональные и международные источники обвиняют Израиль в использовании «голода и жажды как оружия».