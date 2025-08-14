ВОЙНА В ГАЗЕ
Израиль продолжает убивать голодом
За последние сутки в секторе Газа от голода умерли еще четыре человека, общее число жертв достигло 239, из них 106 — дети
Голод в Газе становится главным оружием войны / AA
14 августа 2025 г.

За последние 24 часа в секторе Газа от голода скончались еще четыре палестинца. Общее число умерших достигло 239 человек, включая 106 детей. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш в соцсети X.

Он отметил, что голод, вызванный израильской блокадой и атаками, продолжает уносить жизни мирных жителей.

Сектор Газа переживает острую гуманитарную катастрофу. Израильская блокада и постоянные удары ограничивают доступ гуманитарной помощи, вызывая повсеместный голод, нехватку воды, медикаментов, медицинских принадлежностей и средств гигиены.

Число смертей от голода растет, в основном среди детей. Региональные и международные источники обвиняют Израиль в использовании «голода и жажды как оружия».

Многие палестинцы вынуждены выживать в ветхих палатках или переполненных школах, где не хватает санитарных условий и свирепствуют инфекционные заболевания.

Палатки и места проживания мирного населения, где укрываются перемещенные лица, ежедневно подвергаются атакам израильской армии.

