ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Южный Судан опровергает переговоры с Израилем
Власти Южного Судана отрицают планы выселения палестинцев из Газы в восточноафриканскую страну
Южный Судан опровергает переговоры с Израилем
/ Reuters
13 августа 2025 г.

В среду Южный Судан категорически опроверг сообщения израильских СМИ о переговорах с Израилем по поводу выселения палестинцев из сектора Газа. Министерство иностранных дел страны заявило, что подобные утверждения «беспочвенны и не отражают официальную позицию или политику» правительства Южного Судана.

«Южный Судан решительно опровергает недавние сообщения в СМИ, утверждающие, что правительство Республики Южный Судан ведет переговоры с Израилем о переселении палестинских граждан из Газы в Южный Судан», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство призвало СМИ проявлять должную осмотрительность и проверять информацию у официальных источников перед публикацией.

Читайте также

Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы обсуждал с властями Южного Судана возможность переселения палестинцев из Газы на фоне продолжающейся военной кампании в блокадном секторе.

По данным Associated Press, в таких переговорах упоминались и другие страны, включая Сомали, Египет и Индонезию. Нетаньяху ранее заявлял, что поддерживает идею «добровольного» переселения палестинцев, предложенную президентом США Дональдом Трампом, который в феврале говорил о переселении до 1 миллиона жителей Газы, но позже его администрация опровергла эти планы.

Палестинцы и правозащитные организации отвергают подобные предложения в связи с нарушением международного права. 22-месячная военная кампания Израиля в Газе привела к гибели более 61 722 палестинцев и перемещению большинства из 2,3 миллиона жителей эксклава.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us