В среду Южный Судан категорически опроверг сообщения израильских СМИ о переговорах с Израилем по поводу выселения палестинцев из сектора Газа. Министерство иностранных дел страны заявило, что подобные утверждения «беспочвенны и не отражают официальную позицию или политику» правительства Южного Судана.
«Южный Судан решительно опровергает недавние сообщения в СМИ, утверждающие, что правительство Республики Южный Судан ведет переговоры с Израилем о переселении палестинских граждан из Газы в Южный Судан», — говорится в заявлении ведомства.
Министерство призвало СМИ проявлять должную осмотрительность и проверять информацию у официальных источников перед публикацией.
Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы обсуждал с властями Южного Судана возможность переселения палестинцев из Газы на фоне продолжающейся военной кампании в блокадном секторе.
По данным Associated Press, в таких переговорах упоминались и другие страны, включая Сомали, Египет и Индонезию. Нетаньяху ранее заявлял, что поддерживает идею «добровольного» переселения палестинцев, предложенную президентом США Дональдом Трампом, который в феврале говорил о переселении до 1 миллиона жителей Газы, но позже его администрация опровергла эти планы.
Палестинцы и правозащитные организации отвергают подобные предложения в связи с нарушением международного права. 22-месячная военная кампания Израиля в Газе привела к гибели более 61 722 палестинцев и перемещению большинства из 2,3 миллиона жителей эксклава.