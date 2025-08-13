В среду Южный Судан категорически опроверг сообщения израильских СМИ о переговорах с Израилем по поводу выселения палестинцев из сектора Газа. Министерство иностранных дел страны заявило, что подобные утверждения «беспочвенны и не отражают официальную позицию или политику» правительства Южного Судана.

«Южный Судан решительно опровергает недавние сообщения в СМИ, утверждающие, что правительство Республики Южный Судан ведет переговоры с Израилем о переселении палестинских граждан из Газы в Южный Судан», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство призвало СМИ проявлять должную осмотрительность и проверять информацию у официальных источников перед публикацией.