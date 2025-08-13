Лидер ХАМАС Халил аль-Хайя 12 августа прибыл в Каир для новых переговоров о прекращении огня. Посредники Египет и Катар разрабатывают план, который предусматривает одновременное освобождение всех оставшихся заложников в обмен на постоянное перемирие и вывод израильских войск из Газы, пишет Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что теперь разговор идет о всеобъемлющем соглашении. В интервью телеканалу i24 он заявил, что частичный обмен больше не рассматривается.

«Я хочу вернуть всех (заложников) — живых и мертвых. Это этап, на котором мы находимся», — отметил Нетаньяху.

Он уточнил, что требования Израиля неизменны: война завершится только после возвращения всех заложников и капитуляции ХАМАС. При этом он не стал уточнять, согласится ли Израиль на полный вывод своих военных из Газы, как на том настаивает палестинское движение.

Ультраправые министры из правящей коалиции Нетаньяху настаивают на том, чтобы оккупировать Газы и построить на ее территории незаконные еврейские поселения. Сам премьер, как пишет Reuters, намеренно отложил на несколько недель план с оккупацией Газы — как раз для того, чтобы успеть договориться о сделке.

Убийства продолжаются

Но вместе с тем Израиль затягивает удавку и продолжает массированные обстрелы всей территории Газы. За одни только сутки с 12 по 13 августа израильские военные убили 89 палестинцев.