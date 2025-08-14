Сотни грузовиков с продуктами и медицинскими товарами простаивают у египетского пограничного перехода в Рафахе, без возможности попасть в Газу. Водители и сотрудники ООН все громче выражают недовольство из-за израильских ограничений на пропуск гуманитарных грузов.

С 10 по 13 августа израильские власти развернули несколько крупных партий помощи, сославшись на «незаконные лекарства» и мелкие нарушения упаковки. Сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на месте сообщил, что оформление разрешений, которое во время короткого перемирия занимало несколько дней, теперь растягивается как минимум на месяц. Из-за этого ценные продукты и лекарства просто гниют на обочине у въезда в Газу.

27 июля Израиль пообещал смягчить ограничения после международного возмущения кадрами голодающих жителей Газы. По данным Минздрава сектора, с тех пор в сектор въехало 1334 грузовика — это гораздо меньше 600 машин в день, которые, по оценке ООН, необходимы для обеспечения 2 млн жителей Газы минимальным продовольствием.

Израильское военное ведомство COGAT утверждает, что ежедневно прибывает около 300 грузовиков и что лимита на поставки нет. Однако это неправда: статистика Reuters показывает, что Израиль все чаще запрещает въезд фур с гуманитарными грузами и намеренно чинит бюрократические препятствия, чтобы замедлить поставки помощи.