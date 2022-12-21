Албания подписала контракт на закупку трех турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление компании-производителя дронов Baykar.

По ее данным, Албания стала 27-й по счету страной, закупившей турецкие беспилотники типа TB2.

«Мы подписали экспортный контракт с Албанией, страной, с которой мы сотрудничали веками и с которой нас связывают прочные исторические, культурные и гуманитарные связи» — написал в Тwitter гендиректор Baykar Халук Байрактар.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что БПЛА нужны стране, чтобы быть готовой «‎‎к любому случаю», но выразил надежду, что беспилотники никогда не придется использовать в войне.

«‎Анадолу»‎ отмечает: международный спрос на турецкие БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci существенно вырос с февраля этого года, когда началась война в Украине.

В апреле 2022 года свое намерение закупить у Турции боевые беспилотники подтвердила и другая балканская страна — Сербия. Уже приобрели беспилотники Украина, Катар и Азербайджан. Польша в прошлом году стала первой страной-членом ЕС и НАТО, приобретшей дроны этого типа у Турции.

Турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2 эксперты называют ключевым вооружением во многих региональных конфликтах, в том числе в Карабахе и Украине.

Албания и Турция — союзники по НАТО. Балканская страна вступила в альянс в 2009 году.

Как ранее сообщалоагентство «‎Анадолу»‎, закупкой Bayraktar заинтересовалось и Косово. О таких планах изданию заявил министр регионального развития Республики Фикрим Дамка. По его словам, любая закупка оружия «будет использована только для обороны страны».