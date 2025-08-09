Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что подписание меморандума между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном стало важным этапом на пути к установлению прочного мира в Южном Кавказе. Церемония прошла в США при посредничестве президента Дональда Трампа.

По словам Дурана, после Второй Карабахской войны, ставшей самым наглядным примером турецко-азербайджанской солидарности, появилась возможность для мирного урегулирования. Региональная дипломатия президента Реджепа Тайипа Эрдогана укрепила диалог между Баку и Ереваном и сыграла ключевую роль в достижении сегодняшнего результата.

Дуран отметил, что Армения поняла, что мир и дипломатия приносят больше пользы, чем война и напряженность, и, несмотря на внешнее давление, выбрала путь переговоров.