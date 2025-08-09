Президент Турции назвал ценными заявления Франции, Великобритании и Канады о возможности признания Государства Палестина. По его словам, на Западе усиливается критика в адрес Израиля.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать Палестину и работать над установлением прочного мира и стабильности в регионе.