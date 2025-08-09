ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган: критика Израиля на Западе усиливается
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом обсудил атаки Израиля на сектор Газа и пути достижения перемирия
9 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. 

Собеседники обсудили атаки Израиля на сектор Газа и текущую ситуацию. 

Эрдоган подчеркнул, что решение Израиля установить полный военный контроль над Газой является неприемлемым. Он отметил, что Турция продолжает дипломатические усилия для достижения прекращения огня в регионе. 

Президент Турции назвал ценными заявления Франции, Великобритании и Канады о возможности признания Государства Палестина. По его словам, на Западе усиливается критика в адрес Израиля. 

Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать Палестину и работать над установлением прочного мира и стабильности в регионе. 

