9 августа 2025 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Собеседники обсудили атаки Израиля на сектор Газа и текущую ситуацию.
Эрдоган подчеркнул, что решение Израиля установить полный военный контроль над Газой является неприемлемым. Он отметил, что Турция продолжает дипломатические усилия для достижения прекращения огня в регионе.
Президент Турции назвал ценными заявления Франции, Великобритании и Канады о возможности признания Государства Палестина. По его словам, на Западе усиливается критика в адрес Израиля.
Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать Палестину и работать над установлением прочного мира и стабильности в регионе.