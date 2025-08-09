ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция поддержит мир между Баку и Ереваном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил поддержку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией
Турция поддержит мир между Баку и Ереваном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым / AA
9 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные вопросы. 

Эрдоган отметил, что прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией вызывает удовлетворение. Он подчеркнул, что установление прочного мира и стабильности будет способствовать миру и безопасности всего региона. 

Президент Турции заявил, что Анкара продолжит оказывать необходимую поддержку для достижения этой цели. 

Читайте также

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу подписали в Вашингтоне совместную трехстороннюю декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа. 

На церемонии подписания Алиев отметил, что достигнутый мир не только откроет широкие возможности для Южного Кавказа, но и создаст новые транспортные связи, перспективы инвестиций, процветания и стабильности для многих стран. 

Пашинян же подчеркнул, что подписание соглашения проложит путь к завершению многолетнего конфликта и откроет новую эпоху, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности обеих стран. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us