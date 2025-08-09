Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные вопросы.
Эрдоган отметил, что прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией вызывает удовлетворение. Он подчеркнул, что установление прочного мира и стабильности будет способствовать миру и безопасности всего региона.
Президент Турции заявил, что Анкара продолжит оказывать необходимую поддержку для достижения этой цели.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу подписали в Вашингтоне совместную трехстороннюю декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа.
На церемонии подписания Алиев отметил, что достигнутый мир не только откроет широкие возможности для Южного Кавказа, но и создаст новые транспортные связи, перспективы инвестиций, процветания и стабильности для многих стран.
Пашинян же подчеркнул, что подписание соглашения проложит путь к завершению многолетнего конфликта и откроет новую эпоху, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности обеих стран.