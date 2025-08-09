Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные вопросы.

Эрдоган отметил, что прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией вызывает удовлетворение. Он подчеркнул, что установление прочного мира и стабильности будет способствовать миру и безопасности всего региона.

Президент Турции заявил, что Анкара продолжит оказывать необходимую поддержку для достижения этой цели.