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Террористы ОНС/РПК продолжают похищать детей в Сирии
10 декабря боевики похитили 14-летнюю девушку, чтобы завербовать ее в свои ряды
Террористы ОНС/РПК продолжают похищать детей в Сирии
Photo: AA / AA
23 декабря 2022 г.

Террористы группировки ОНС (сирийское боевое крыло РПК) 10 декабря похитили несовершеннолетнюю девушку в районе Шейх-Максуд в провинции Халеб (Алеппо), чтобы завербовать ее в ряды террористической организации. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на данные Сирийской сети по правам человека (SNHR). Издание уточняет: похищенной было 14 лет.

«Анадолу» отмечает: как правило, террористы отправляют похищенных или задержанных подростков и детей в лагеря «обучения». При этом они запрещают детям любые контакты с их семьями.

В октябре этого года ОНС/РПК похитили 15-летнюю девушку, страдающую сердечным заболеванием, из деревни Айн аль-Араб. В декабре террористы похитили еще двух 15-летних подростков из районов Тель-Рифат и Манбидж с целью вербовки.

В 2021 году ОНС/РПК принудительно рекрутировали 221 гражданина Сирии в возрасте до 18 лет, уточнил в ежегодном докладе по вопросу о детях и вооруженных конфликтах генсек ООН Антониу Гутерриш.

В конце ноября, как писало«Анадолу», террористы ОНС/РПК нанесли ракетный удар по району Азаз на северо-западе Сирии. Погибли три мирных жителя, еще восемь ранены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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