Саудовская Аравия настроена на увеличение торговли с Турцией в постпандемийный период, заявил министр инвестиций страны Халид бин Абдель Азиз Аль-Фалих, его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Министр подчеркнул: Турция и Саудовская Аравия — две крупнейшие экономики региона — работают над развитием растущих двусторонних инвестиционных отношений.

«Мы должны наверстать упущенное. Мы чувствуем мотивацию улучшить и ускорить нашу совместную деятельность здесь, в период после коронавируса», — добавил саудовский министр.

Аль-Фалих также выразил большое удовлетворение инвестициями и вкладом турецких компаний в экономику его страны.

Как уточняет саудовская газета «‎Аш-Шарк аль-Аусат»‎, во время инвестиционного форума в Стамбуле Саудовский экспортно-импортный банк подписал соглашение о линии финансирования на сумму $26 млн с Türkiye Finans Katilim Bank для финансирования ненефтяного экспорта Саудовской Аравии в Турцию. Это первый проект двух стран в этом секторе, подчеркивает издание.

Агентство «‎Анадолу» цитирует ‎главу Совета по внешнеэкономическим связям (DEIK) при Министерстве финансов Турции Наиля Олпака, который на том же форуме заявил: Анкара и Эр-Рияд договорились «‎предпринять решительный шаг, чтобы достичь цели по товарообороту в $10 млрд»‎.

«‎Мы предвидим, что турецкий частный сектор будет играть важную роль в строительстве мегапроектов, которые были выдвинуты Саудовской Аравией в рамках видения 2030 года», — подчеркнул глава DEIK.

В свою очередь, министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что цель Анкары — «‎достичь показателя в $30 млрд к 2030 году»‎.

По данным министра, в Турции работает около 1100 саудовских компаний с инвестициями на сумму $11 млрд долларов в таких сферах, как сельское хозяйство, недвижимость, энергетика. Объем торговли Турции с Саудовской Аравией увеличился с $3,7 млрд в 2021 году до $4,3 млрд в период с января по октябрь 2022 года.