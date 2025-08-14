Президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке двустороннего саммита на Аляске допустил возможность договоренностей с США по стратегическим наступательным вооружениям на будущих этапах переговоров.
По словам Путина, на встрече обсуждалось, «на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией», и как создать долгосрочные условия мира и между странами.
«Да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — добавил Путин.
В 2023 году Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда Путин пояснил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а заявки на осмотры объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам.
При этом, отметил президент, США и НАТО «прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России».
«И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — сказал он.
В Вашингтоне в тот период призывали Москву вернуться к исполнению договора. Его срок истекает в феврале 2026 года. Соглашение было заключено в 2010 году, начало действовать в 2011-м и было продлено на пять лет при бывшем президенте США Джо Байдене.
Президент Дональд Трамп 25 июля заявил, что Вашингтон в ближайшее время начнет работу над дальнейшим ядерным разоружением. Он отметил, что рассматривает возможность заключения нового соглашения взамен действующего договора.
В августе Трамп, комментируя заочную перепалку с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым по вопросам военных угроз и ядерного оружия, сообщил, что «отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные заявления [Медведева] окажутся чем-то большим».