Президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке двустороннего саммита на Аляске допустил возможность договоренностей с США по стратегическим наступательным вооружениям на будущих этапах переговоров.

По словам Путина, на встрече обсуждалось, «на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией», и как создать долгосрочные условия мира и между странами.

«Да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — добавил Путин.

В 2023 году Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда Путин пояснил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а заявки на осмотры объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам.

При этом, отметил президент, США и НАТО «прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России».

«И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — сказал он.