Путин намекнул на шанс ядерной сделки с США
Владимир Путин заявил, что Россия и США могут достичь новых договоренностей по стратегическим наступательным вооружениям на следующих этапах двустороннего диалога
Президент РФ Владимир Путин / AP
14 августа 2025 г.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке двустороннего саммита на Аляске допустил возможность договоренностей с США по стратегическим наступательным вооружениям на будущих этапах переговоров. 

По словам Путина, на встрече обсуждалось, «на каком этапе мы находимся с сегодняшней американской администрацией», и как создать долгосрочные условия мира и между странами. 

«Да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», — добавил Путин. 

В 2023 году Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда Путин пояснил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а заявки на осмотры объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам.  

При этом, отметил президент, США и НАТО «прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение России».  

«И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — сказал он. 

В Вашингтоне в тот период призывали Москву вернуться к исполнению договора. Его срок истекает в феврале 2026 года. Соглашение было заключено в 2010 году, начало действовать в 2011-м и было продлено на пять лет при бывшем президенте США Джо Байдене. 

Президент Дональд Трамп 25 июля заявил, что Вашингтон в ближайшее время начнет работу над дальнейшим ядерным разоружением. Он отметил, что рассматривает возможность заключения нового соглашения взамен действующего договора. 

В августе Трамп, комментируя заочную перепалку с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым по вопросам военных угроз и ядерного оружия, сообщил, что «отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные заявления [Медведева] окажутся чем-то большим». 

