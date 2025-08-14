Москва и Киев нарастили удары

На территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — рассказал он.

Днем ранее обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, а в ночь на 10 августа удар пришелся по российскому заводу в Саратовской области. Там разгорелся масштабный пожар, после чего предприятие прекратило работу.

Под обстрелами не только нефтеперерабатывающие заводы. Утром 14 августа украинские беспилотники нанесли удары по двум городам — Ростову-на-Дону и Белгороду. В Ростове повреждения от взрыва получили несколько многоквартирных домов, ранены как минимум 13 человек. Также пострадало здание областного правительства Белгорода, есть трое раненых.

Москва также бьет по Украине. Президент Владимир Зеленский сообщил о продвижении российских войск на 10 км в районе Доброполья на Покровском направлении. В ночь на 14 августа РФ применила ракеты С-300/400 и беспилотники Shahed. «Российская армия не собирается завершать войну, наоборот, готовится к новым наступательным операциям», — заявил украинский лидер.

Подобная ситуация уже возникала не раз: как только начинались переговоры, боевые действия усиливались, говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. «Активизация боев на Донбассе в районе Доброполья и других местах — это, скорее, попытка перед возможным началом переговоров оказать давление. Россия пытается расширить наступление», — пояснил он.

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк также напоминает: перед переговорами РФ всегда усиливает конфронтацию, а не ослабляет ее. Так было и в Грузии в 2008 году, и с 2014-го в Украине.

Но сегодня и Киев делает то же самое, отмечает эксперт: «Украина бьет по российским НПЗ дальнобойными беспилотниками, чтобы подорвать экономику противника и ослабить его переговорные позиции. За две недели выведено из строя пять заводов. Это снижает производство топлива, повышает цены, разгоняет инфляцию и ослабляет военную и экономическую базу РФ».

Что ждать от Аляски