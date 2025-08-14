Москва и Киев нарастили удары
На территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — рассказал он.
Днем ранее обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, а в ночь на 10 августа удар пришелся по российскому заводу в Саратовской области. Там разгорелся масштабный пожар, после чего предприятие прекратило работу.
Под обстрелами не только нефтеперерабатывающие заводы. Утром 14 августа украинские беспилотники нанесли удары по двум городам — Ростову-на-Дону и Белгороду. В Ростове повреждения от взрыва получили несколько многоквартирных домов, ранены как минимум 13 человек. Также пострадало здание областного правительства Белгорода, есть трое раненых.
Москва также бьет по Украине. Президент Владимир Зеленский сообщил о продвижении российских войск на 10 км в районе Доброполья на Покровском направлении. В ночь на 14 августа РФ применила ракеты С-300/400 и беспилотники Shahed. «Российская армия не собирается завершать войну, наоборот, готовится к новым наступательным операциям», — заявил украинский лидер.
Подобная ситуация уже возникала не раз: как только начинались переговоры, боевые действия усиливались, говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. «Активизация боев на Донбассе в районе Доброполья и других местах — это, скорее, попытка перед возможным началом переговоров оказать давление. Россия пытается расширить наступление», — пояснил он.
Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк также напоминает: перед переговорами РФ всегда усиливает конфронтацию, а не ослабляет ее. Так было и в Грузии в 2008 году, и с 2014-го в Украине.
Но сегодня и Киев делает то же самое, отмечает эксперт: «Украина бьет по российским НПЗ дальнобойными беспилотниками, чтобы подорвать экономику противника и ослабить его переговорные позиции. За две недели выведено из строя пять заводов. Это снижает производство топлива, повышает цены, разгоняет инфляцию и ослабляет военную и экономическую базу РФ».
Что ждать от Аляски
Переговоры лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина ожидаются 15 августа. Такая встреча возможна только при предварительном взаимопонимании по ключевым вопросам, говорит TRT на русском Алексей Якубин.
«У Трампа есть цель — получить Нобелевскую премию мира, и он заинтересован в демонстрации конкретного результата. Он вложил слишком много усилий в процесс урегулирования российско-украинской войны, чтобы уйти без какого-то достижения», — подчеркивает эксперт.
Ключевой вопрос — с чем именно стороны смогут выйти. Сейчас активно обсуждается тема территорий, но вряд ли именно этот вопрос получит конкретное решение на текущем этапе.
«Результатом может стать объявление перемирия — например, воздушного или воздушно-морского. Также возможно начало обсуждения изменений в санкционной политике: США могли бы взять на себя определенные гарантии. Однако без участия ЕС и Украины реализовать это будет крайне сложно», — говорит Якубин.
У Путина также есть собственная цель, но она никак не связана с урегулированием войны, говорит TRT на русском Юрий Романюк: «Он хочет использовать переговоры для легализации своего статуса и показать миру, что он «рукопожатен». При этом Запад требует, как минимум прекращения огня, что могло бы привести к следующему этапу — переговорам с участием Зеленского».
Романюк также подчеркивает: уступки по территориям для Украины неприемлемы — Конституция запрещает их передачу без референдума. «Любые «обмены» небольшими участками возможны лишь в рамках текущих боевых действий, но не за счет признания оккупации областей и Крыма. Поэтому США и Россия могут обсуждать собственную повестку — от ядерного разоружения до Арктики, — но решать судьбу украинских территорий без Киева невозможно», — заключил он.
Эксперт видит два сценария после переговоров. Первый — временное снижение боевой активности. Если Трамп вернется из Аляски с результатом, который можно продать как дипломатический успех, а Путин продемонстрирует готовность к встрече с Зеленским, то боевые действия могут временно пойти на спад. Символичной датой для такой встречи может стать День независимости Украины.
Во втором — если Москва решит, что давление приносит пользу, то боевые действия сохранятся на прежнем уровне или даже усилятся. Россия может продолжить массированные обстрелы Украины, а Киев — атаки на российскую инфраструктуру. В таком случае встреча в Аляске станет лишь промежуточным раундом в затяжном торге.