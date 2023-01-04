США вернули Египту древний деревянный саркофаг, ранее выставленный в Хьюстонском музее естественных наук. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление египетских властей.

Высокопоставленный чиновник Верховного совета древностей Мостафа Вазири заявил, что возвращенный саркофаг восходит к позднему династическому периоду древнего Египта, эпохе, охватывающей правление последних фараонов страны с 664 г. до н.э. до похода Александра Македонского в 332 г. до н.э.

По словам Вазири, саркофаг высотой почти 3 метра с ярко окрашенной верхней поверхностью, возможно, принадлежал древнему жрецу по имени Анхенмаат, хотя некоторые надписи на нем были стерты.

В ноябре прокуратура Манхэттена установила, что гроб был незаконно вывезен из некрополя Абу-Сэр к северу от Каира. По словам окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, злоумышленники вывезли артефакт контрабандой через Германию в США еще в 2008 году.

«Этот потрясающий гроб был продан хорошо организованной сетью, которая разграбила бесчисленное количество древних ценностей из региона. Мы рады, что этот объект будет возвращен в Египет, которому он принадлежит по праву», — цитирует CBS прокурора Брэгга.

По его словам, та же самая сеть контрабандой вывезла из Египта позолоченный гроб, и в 2017 году продала его Метрополитен-музею в Нью-Йорке за $4 млн. В 2019 году, по требованию Каира и после проведенного следствия, США вернули этот гроб Египту.

Репатриация саркофагов проводится по программе правительства Египта по прекращению торговли крадеными артефактами и их возвращению. В 2021 году Каир смог вернуть в Египет 5300 украденных древностей.