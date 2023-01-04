Правительство Японии предлагает выделять 1 миллион йен (около 7500 долларов США) на ребенка тем семьям, которые переезжают из большого Токио в другие районы страны. Таким образом, государство стремится повлиять на сокращение населения в регионах.

Соответствующая программа существовала и ранее — с 2019 года. Однако предшествующая практика предполагала выплаты в три раза меньше — 300 000 иен (2280 долларов США) на ребенка.

Увеличение выплат — лишь часть обязательств правительства, направленных на стимулирование молодых семей к переезду из Токио. Семьям, которые переезжают, также предлагается единовременная финансовая поддержка в размере 3 млн йен ($22 800). Они могут получить больше, если откроют на новом месте бизнес. Те, кто согласился на эту помощь, должны прожить в провинции как минимум пять лет или же им придется вернуть деньги.

Программа по переселению

Новые нормы выплаты должны быть учреждены в апреле 2023 года. Меры призваны вдохнуть жизнь в приходящие в упадок периферийные города и деревни.

В прошлом году население Токио впервые сократилось. Эта тенденция во многом связана с пандемией коронавируса. Однако местные политики убеждены, что необходимо сделать больше, чтобы снизить плотность населения в городе и побудить людей начать новую жизнь в «немодных» частях страны, жители которых стареют и их население сокращается на фоне миграции молодежи в Токио, Осаку и другие крупные города.

Выплаты предлагаются семьям, проживающим в 23 основных районах Токио и пригородных префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Чтобы получить пособие, семья должна переехать за пределы Большого Токио.

Около 1300 муниципалитетов — примерно 80% от общего числа — присоединились к программе. Расчет делается на то, что значительная часть общества на фоне пандемии изменила отношение к качеству жизни. В частности, больше людей открыли для себя преимущества удаленной работы.

Чиновники надеются, что предлагаемые щедрые суммы побудят семьи с детьми в возрасте до 18 лет оживить регионы и ослабить нагрузку на Токио, который остается крупнейшим мегаполисом мира с населением около 35 миллионов человек.

Правительство надеется, что к 2027 году около 10 000 человек переедут из Токио в сельские районы.

Чтобы привлечь новых жителей, представители городов и деревень Японии выдвигают на первый план прелести сельской жизни и легкий доступу к дешевым услугам по уходу за детьми. Некоторые, как в случае с деревней Отари в префектуре Нагано, идут дальше и рассказывают о большом количестве незанятых мужчин.

Проблема рождаемости

Население Японии — третьей по величине экономики мира по размеру ВВП — в 2020–2021 годах сократилось на рекордные 644 тыс. человек. Ожидается, что к 2065 году оно значительно снизится с нынешних 125 миллионов до примерно 88 миллионов. Иными словами, речь идет о сокращении примерно 30% населения в течение 45 лет.

В процентном соотношении растет число людей старше 65 лет. Коэффициент рождаемости в Японии остается неизменно низким и составляет 1,3 ребенка. При этом для естественного воспроизводства населения этот показатель должен достигать хотя бы 2,1. Так, в 2021 году на свет в стране появилось 811 604 детей, что является самым низким показателем с начала отслеживания соответствующей статистики в 1899 году. При этом значительно увеличилась продолжительность жизни. Число долгожителей в Японии составляет более 90,5 тыс. человек, и это при том, что в 1963 году их было только 153.

Женщины в Японии все менее охотно выходят замуж и заводят детей. Как отмечают исследователи, во многом это связано с улучшением их экономических возможностей. С 1980-х значительно вырос уровень образования среди девушек. Уровень участие молодых женщин на рынке труда также значительно возрос.

В то же время в Японии сохраняются традиционные гендерные роли, которые ложатся тяжелым бременем на женщин, которые должны заниматься домашним хозяйством и уходом за детьми. Мужчин в Японии все еще не готовы в массе своей заниматься работой по дому.

Сохранение традиционных гендерных ролей на фоне расширения экономических возможностей затрудняет для женщины совмещение работы и семейной жизни. Это, в свою очередь, снижает привлекательность брака.

Власти Японии с середины 1990-х обеспокоились социальными и экономическими последствиями низкой рождаемости и быстрым старением населения. В результате были запущены программы по стимулированию рождаемости. С конца 2000-х соответствующая политика становится все более комплексной. Однако, несмотря на непрерывные усилия по увеличению коэффициента рождаемости, политика не привела к заметным результатам и росту соответствующих показателей в стране. В то же время усилия властей сумели остановить дальнейшее снижение коэффициента рождаемости, который остался на уровне 1,30.

Опыт не только Японии

Стоит отметить, что вопрос о стимулировании переезда людей в регионы встает не только в Японии. Так, в 2022 году в России была анонсирована схожая программа. В частности, правительство подготовило постановление о выплате 117 000 рублей россиянам до 35 лет за переезд на работу в один из 25 трудонедостаточных регионов. Субсидию могут получить жители восьми регионов с высоким уровнем безработицы. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Алтае, Туве, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне. На это из федерального бюджета выделят более 200 млн рублей.

В этих регионах уровень безработицы выше, чем в среднем по России — 9% по сравнению с 4,5%. Жители смогут получить выплаты на второй и седьмой месяц работы. Перечислять деньги будет Фонд социального страхования.

В Минтруде считают, что это решение позволит стимулировать внутреннюю трудовую миграцию молодежи в проблемные регионы и обеспечить потребности импортозамещающих предприятий работниками. Ведомство ожидает, что релоцироваться смогут около 2000 россиян в год.