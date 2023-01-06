Правительство Великобритании объявило о создании Фонда ядерного топлива объемом в £75 млн (около $90 млн) с целью снизить зависимость от поставок из России. Инвестиции призваны укрепить энергетическую безопасность Великобритании, обеспечить доступ к безопасным и надежным поставкам топлива, избавить страну от российского влияния на рынке атомного топлива и одновременно создать новые рабочие места и экспортные возможности.

Около £25 млн ($30 млн) средств нового фонда уже распределены между компаниями по обогащению и переработке урана. Из них почти £13 млн ($15,7 млн) достались имеющему стратегическое значение проекту в Престоне по производству топлива для современных британских газоохлаждаемых реакторов. Речь идет о технологии переработки отработанного урана, которая в настоящее время применяется только в России.

Еще £50 млн ($60 млн) из фонда предназначены для победителей конкурса на производство новых типов топлива, в том числе на основе низкообогощенного урана, которые потребуются для запуска британских модульных реакторов в 2030-х годах. Прием заявок на конкурс открылся 2 января и продлится до 20 февраля.

Возможности для замещения

Россия является важным игроком в глобальных технологических цепочках обслуживания ядерных реакторов. По итогам 2021 года в мире функционировало 439 ядерных реакторов, 38 из них находились в России, 42 были построены и еще 15 строятся по российским технологиям.

Ядерные ректоры нуждаются в постоянном обслуживании. Те страны, которые используют реакторы, созданные по российским технологиям, закупают детали из России. Частично российские комплектующие можно заменить продукцией из других стран, например, из США. Так, помочь в обслуживании атомных станций может американская компания Westinghouse Electric.

Другой вопрос связан с ролью России на рынке ядерного топлива. Так, российская сторона входит в десятку крупнейших игроков по добыче урана — на нее приходится около 6% всего рынка. Это примерно в восемь раз меньше, чем добывает Казахстан, и в два раза меньше, чем производят Намибия, Канада или Австралия. Иными словами, на этом направлении роль России значительна, но не критична.

Однако мало добыть в шахтах радиоактивный металл. Для получения ядерного топлива для реакторов уран должен пройти через сложный цикл конверсии и обогащения. Соответствующими технологиями обладают далеко не все страны. В этой области Россия занимает важное место в мире. На нее приходится около 40% от мировых мощностей конверсии урана и 46% обогащения урана.

Помимо России, мощностями по конверсии и обогащению урана обладают Канада, Франция, Германия, Нидерланды, США и сама Великобритания. Потенциала этих стран достаточно, чтобы в обозримой перспективе заместить российские поставки, в которых нуждаются западные ядерные реакторы.

Не только БританияВеликобритания стала не первой страной, которая взяла курс на отказ от российского ядерного топлива. Одной из первых шаги в этом направлении сделали США, которыеполучали из России около 16% урана, необходимого для собственной атомной промышленности.

Моментально сделать этот шаг невозможно, но уже запущена работа на перспективу. Так, Вашингтон запретил импорт ископаемого топлива из России, но уран под санкции не попал. В то же время США объявили о начале работы над созданием цепочек поставок урана, которые позволят им отказаться от российских услуг. В частности, американский поставщик ядерного топлива Centrus Energy получил разрешение Комиссии по ядерному регулированию на производство урана с обогащением до 20%.

Если США не удастся преодолеть зависимость от России в краткосрочной перспективе за счет собственного производства, Вашингтон намерен обратиться за ядерным топливом к Японии.

На текущий момент в США есть один завод по конверсии урана в штате Иллинойс, который временно не функционирует, но может быть запущен уже в 2023 году. Согласно предварительным оценкам, он сможет сразу перерабатывать 7000 тонн урана в год, и в течение нескольких лет увеличить производительность до 15 000 тонн.

Похожие инициативы были предприняты и в Европе. Так, в ноябре парламент Болгарии обязал временное правительство страны ускорить процедуру замены российского ядерного топлива продукцией из других стран для двух советских реакторов АЭС «Козлодуй», которые до сих пор поставлялись только Москвой. По мнению болгарских законодателей, необходимо гарантировать энергетическую и национальную безопасность страны, предоставив альтернативу российскому топливу для атомной станции. Правительство должно обеспечить первую поставку нероссийского топлива в Болгарию не позднее апреля 2024 года.

Еще в апреле Европейский парламент принял резолюцию, призвав к «немедленному» эмбарго на российский импорт ядерного топлива. Также документ рекомендовал европейским государствам прекратить сотрудничество с российским ядерным гигантом «Росатом» по существующим проектам и не работать над новыми.

Курс на увеличение доли отечественной промышленности в обеспечении потребностей атомной энергетики были взят Францией еще в прошлом году. Прежде всего страна добивается диверсификации поставок продукции, необходимой для функционирования атомных электростанций. Французская сторона не может отказаться от импорта урана, однако способна заметно нарастить мощности для его переработки и нарастить производство ядерного топлива.

Таким образом, несмотря на невозможность заместить Россию в атомной сфере в короткие сроки, все больше стран берут курс на постепенный отказ от российского топлива и компонентов для реакторов. Во всех случаях речь в большей степени идет о долгосрочной работе, однако последствия замещения могут начать проявляться уже в 2023 году.