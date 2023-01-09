Встреча уполномоченных по правам человека РФ и Украины состоится в Турции «‎через несколько дней»‎, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, его слова приводит газета «Украинская правда‎»‎.

«Эта встреча состоится через несколько дней на территории Турции», — отметил омбудсмен.

По его словам, главный вопрос, который он намерен обсудить с российской коллегой, — освобождение украинских военнопленных. 8 января РФ и Украина провели очередной обмен пленными, вернув по 50 захваченных солдат каждая. До этого Минобороны РФ сообщало о возвращении пленных 31 декабря — тогда освободили 82 человека.

Механизм обмена пленными заработал благодаря дипломатии Турции: именно при посредничестве Анкары и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана в сентябре 2022-го Москва и Киев провели крупнейший с начала войны обмен пленными. Тогда с одной стороны на свободе оказались 55 российских военных и экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук, с другой — 215 человек, включая командиров батальона «Азов».

Кроме того, отметил Лубинец, украинская сторона хочет обсудить освобождение гражданских лиц, «задержанных на временно оккупированной территории Украины».

«Это амбициозные цели. Я не знаю, как отреагирует российская сторона, что они принесут. Но мы получаем обнадеживающие предварительные сигналы о том, что они готовы обсуждать этот вопрос. Мы рассмотрели бесчисленное количество вариантов, которые я не могу оглашать публично. Мы не можем назвать это «обменом» гражданских лиц. Потому что это термин, используемый для военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями. Международное гуманитарное право предусматривает, что РФ должна освободить гражданских лиц», — указал украинский омбудсмен.

Ранее 2 января Лубинец заявил, что планирует встретиться с Москальковой для обсуждения вопросов обмена.

«‎‎В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, где мы отдельно обсудим вопрос освобождения гражданских лиц. С нашей стороны есть много проработанных вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них РФ», — уточнял уполномоченный по правам человека в Украине.

По его данным, всего из российского плена освобождено 1596 украинских граждан.

Как ранее стало известно, уполномоченный по правам человека в Турции Шереф Малкоч анонсировал проведение 11-12 января в Анкаре международной конференции омбудсменов на тему «Будущее прав человека в XXI веке». Турецкий уполномоченный подчеркнул: Турция хотела бы видеть на полях конференции представителей России и Украины.