Большое соленое озеро в США, известное также как Солт Лейк, потеряло свыше 73% своих водных ресурсов и 60% своей площади, оно может полностью исчезнуть всего за пять лет. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование ученых Университета им. Бригама Янга (Brigham Young University).

По их оценкам, озеро может полностью высохнуть к 2028 году на фоне исторической мегазасухи на западе США. Такое уже было в начале XX века, но к середине столетия объем озера восстановился.

Главная причина текущего сокращения воды — триллионы литров отводятся для снабжения ферм и домохозяйств. На берегу озера находится столица штата Юта — Солт-Лейк Сити, где проживает свыше 1,3 млн человек. По оценкам исследования Университета Юты, проведенного в 2017 году, жители штата ежегодно отводят 3,3 трлн литров воды из рек и ручьев, питающих озеро.

В результате гиперпотребления озеро становится более соленым и непригодным для жизни местных эндемических видов растений и животных, отмечают экологи. Из-за сокращения воды резервуар не сможет больше питать более 10 млн перелетных птиц и диких животных, которые часто посещают Большое соленое озеро.

Для предотвращения катастрофы необходимы чрезвычайные меры, говорится в отчете университета. В течение нескольких лет экосистема водоема может разрушиться, и миллионы людей подвергнутся воздействию токсичной пыли, содержащейся на высохшем дне озера.

Для спасения озера может потребоваться сокращение водопотребления на 30-50%, чтобы в течение следующих двух лет 2,5 млн акров воды из ручьев и рек попадали непосредственно в озеро, поясняют исследователи.

Снижение уровня озера также может сделать невозможным извлечение магния, лития и других важных минералов в регионе в течение следующих двух лет. Пыль с открытого дна озера может еще больше повредить урожай, ухудшить почву и привести к более быстрому таянию снега — это приведет к значительным экономическим потерям для сельского хозяйства и туризма Юты. Токсичные отложения с примесью мышьяка со дна озера могут усугубить респираторные и сердечные и легочные заболевания, а также повысить риск развития рака у жителей, пишет Guardian.

В 2022 году законодательный орган штата Юта выделил $40 млн на восстановление озера, а законодатели на уровне штата и на федеральном уровне взяли на себя обязательство предотвратить риски для здоровья населения, связанные с высыханием водоема.

«Единственный способ предотвратить полный коллапс экосистемы озера — достаточно быстро сохранить достаточное количество воды», — заявил профессор университета им. Бригама Янга Бен Эббот.

В 1980-х Большое соленое озеро достигло исторического максимума — площадь водной глади превышала 8500 км². Для сравнения: южная часть бывшего Аральского моря, называемая Южным Аралом, в 2014 году высохла и достигла исторического минимума площади в 7297 км². В 1950-х годах Аральское море занимало около 68 тыс. км² и было четвертым по площади озером в мире.

В 2021 году площадь Большого соленого озера после многих лет продолжительной засухи и увеличения потребления воды местными фермерами сократилась до 2460 км².

Сейчас озеро в штате Юта рискует повторить судьбу Аральского моря. С 1960-х годов уровень воды в Арале стал быстро снижаться, в том числе из-за возросшего забора воды из основных питающих море рек — Амударьи и Сырдарьи. В 1989 году море распалось на два водоема, соединенных исчезнувшим в данное время проливом Берга — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.