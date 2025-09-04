Бей своих, чтоб чужие боялись?
Для производителей автомобилей по всему миру настали трудные времена. Одни компании теряют прибыль. Другие приостанавливают выпуск новых моделей.
Основная причина — пошлины США на импортные машины. Весной Дональд Трамп повысил тарифы на ввозимые в Соединенные Штаты иномарки. Под них попали в том числе запчасти, двигатели и трансмиссии.
Пока другие страны вводили высокие барьеры на поставку автомобилей, в США они держались на уровне в 2,5%, пояснил свое решение американский президент. По его словам, этот дисбаланс разрушил промышленную базу США и поставил под угрозу национальную безопасность.
По задумке Трампа новые торговые тарифы должны защитить американские компании. Однако пока наблюдается обратный эффект.
Из-за увеличившихся пошлин мировой автопром уже лишился $12 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Такого не было со временем пандемии COVID-19.
Причем американские производители пострадали от собственного президента больше других. Дело в том, что машины, выпущенные в США, состоят почти на 60% из иностранных комплектующих. Более того, большинство машин под американским брендом собирают далеко за пределами США. Так, например, более 40% автомобилей General Motors производятся за рубежом.
Неудивительно, что повышение тарифов отразилось на финансовых показателях концерна.
Его чистая прибыль во втором квартале просела на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А ущерб от пошлин в компании оценили в $1,1 млрд. Всего за 2025 год потери составят $4-5 млрд, подсчитали в GM.
Соединенные Штаты — один из лидеров по производству автомобилей. В прошлом году выпустили почти 11 млн машин. Впереди только Китай с 31,3 млн.
Причем американцы также активно закупают «железных коней». В 2024 году США импортировали на $474 млрд. Из них «легковушек» на $220 млрд.
В основном в Америку поставляют Мексика, Япония, Южная Корея, Канада и Германия.
Автопром ЕС ушел в пике
Из-за повышения тарифов США недосчитались также европейские компании. Так, во втором квартале выручка немецких автопроизводителей упала на 2,1%. В частности, прибыль Mercedes-Benz составила €957 млн — почти на 70% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Операционная прибыль Porshe сократилась до €245 млн, а продажи — до 6%. Бренду тарифы Трампа обошлись в дополнительные €1,3 млрд расходов.
Не лучше дела у BMW: чистая прибыль компании уменьшилась на треть.
На финансовых показателях автопроизводителей Германии сказалось сокращение поставок за границы Старого Света. В те же Соединенные Штаты снизились на 10%. В Китай — на 14%. Отсюда вытекает еще одна проблема — закрытие производств и сокращение персонала.
Немецкий автопром переживает сильнейший кризис занятости. С июня 2024 года по июнь 2025 -го отрасль потеряла около 51,5 тыс. рабочих мест или 7% от общего числа, следует из данных Федерального статистического управления Германии. А с учетом поставщиков запчастей за это время работы лишились 114 тыс. сотрудников.
Сейчас пошлины США на автомобили и комплектующие из Европейского союза остаются на уровне 27,5%. Брюссель надеется на их снижение до согласованных летом 15% «в кратчайшие сроки».
Смена дислокации
Такие же послабления от Вашингтона ожидает и Токио.
Из-за повышенных торговых барьеров японские автопроизводители терпят убытки. Как сообщает Nikkei Asia, чистая прибыль Toyota во втором квартале сократилась почти на 37%. В апреле-июне компания лишилась $3 млрд. Mazda за это время потеряла $313 млн, а Honda — $201 млн. Nissan вовсе находится в очень тяжелом положении. Как признаются аналитики, последствия повышения пошлин недооценили.
Сложившаяся ситуация с тарифами вынуждает автопроизводителей действовать. Одни поставили на паузу отгрузку товаров. Например, в апреле Mitsubishi Motors временно приостановила экспорт машин американским дилерам. Некоторые компании собираются перенести производство в Соединенные Штаты, чтобы избежать торговые тарифы. Поговаривают, что это планирует сделать Honda. На американский рынок приходится 40% ее продаж. Речь идет о 1,42 млн машин в год.
Кроме того о смене места задумались Hyundai и Nissan.
Но на это потребуется немало денег.
Эксперты предупреждают: автопрому США, Японии, Южной Кореи и ЕС придется перенастроить производства и изменить цепочки поставок. Только так они смогут адаптироваться к новым условиям.
Но ситуация усугубляется тем, что они уж потратились на переоборудование заводов под выпуск электрокаров.
Пока автопроизводители ищут способы как избежать повышенных пошлин, они не спешат перекладывать дополнительные издержки на покупателей. По крайней мере они так обещают. Однако, как предупреждают эксперты, это до поры до времени.
Не пошлинами едиными
«Введение новых пошлин США под руководством Дональда Трампа оказало влияние на глобальные цепочки производства. Особенно это коснулось производителей из Европы и некоторых азиатских стран, ориентированных на экспорт в США», — сказал TRT на русском владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.
Впрочем, помимо торговых барьеров на производство автомобилей влияют и другие факторы. В их числе колебания цен на металл и энергоносители, нестабильность курсов валют, нехватка микрочипов.
«Например, невозможность получения дешевых природных ресурсов привела ко многим процессам в немецкой экономике, включая отток бизнеса и снижение производственных мощностей в стране», — сказала TRT на русском доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Автопроизводители Старого Света теряют глобальный рынок. Ошибку допустили еще во время пандемии COVID-19. Тогда они хотели выпускать машин меньше, но продавать дороже.
В прошлом году по сравнению с 2019-м продажи Volkswagen и Mercedes упали на 18% и 29% соответственно. У европейских производителей не хватает денег для вложения в технологии и новые базы машин. Поэтому они уже давно не обновляют модельный ряд.
В результате рынок машин отходит Китаю. Немецкие бренды с трудом внедряют инновации так же быстро, как китайские. «В дальнейшем же с мирового рынка начнут выдавливать и японских автопроизводителей. Уже сейчас им приходится проводить сделки по слиянию и поглощению в автомобилестроении. Так экономят средства. И тенденция продолжится», — предупреждает Екатерина Новикова.
И если японские и западные производители гарантируют качество, то китайские обещают массовость за меньшие деньги. А это свою очередь и выбирает большинство потребителей.