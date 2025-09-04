Бей своих, чтоб чужие боялись?

Для производителей автомобилей по всему миру настали трудные времена. Одни компании теряют прибыль. Другие приостанавливают выпуск новых моделей.

Основная причина — пошлины США на импортные машины. Весной Дональд Трамп повысил тарифы на ввозимые в Соединенные Штаты иномарки. Под них попали в том числе запчасти, двигатели и трансмиссии.

Пока другие страны вводили высокие барьеры на поставку автомобилей, в США они держались на уровне в 2,5%, пояснил свое решение американский президент. По его словам, этот дисбаланс разрушил промышленную базу США и поставил под угрозу национальную безопасность.

По задумке Трампа новые торговые тарифы должны защитить американские компании. Однако пока наблюдается обратный эффект.

Из-за увеличившихся пошлин мировой автопром уже лишился $12 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Такого не было со временем пандемии COVID-19.

Причем американские производители пострадали от собственного президента больше других. Дело в том, что машины, выпущенные в США, состоят почти на 60% из иностранных комплектующих. Более того, большинство машин под американским брендом собирают далеко за пределами США. Так, например, более 40% автомобилей General Motors производятся за рубежом.

Неудивительно, что повышение тарифов отразилось на финансовых показателях концерна.

Его чистая прибыль во втором квартале просела на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А ущерб от пошлин в компании оценили в $1,1 млрд. Всего за 2025 год потери составят $4-5 млрд, подсчитали в GM.

Соединенные Штаты — один из лидеров по производству автомобилей. В прошлом году выпустили почти 11 млн машин. Впереди только Китай с 31,3 млн.

Причем американцы также активно закупают «железных коней». В 2024 году США импортировали на $474 млрд. Из них «легковушек» на $220 млрд.

В основном в Америку поставляют Мексика, Япония, Южная Корея, Канада и Германия.

Автопром ЕС ушел в пике

Из-за повышения тарифов США недосчитались также европейские компании. Так, во втором квартале выручка немецких автопроизводителей упала на 2,1%. В частности, прибыль Mercedes-Benz составила €957 млн — почти на 70% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Операционная прибыль Porshe сократилась до €245 млн, а продажи — до 6%. Бренду тарифы Трампа обошлись в дополнительные €1,3 млрд расходов.

Не лучше дела у BMW: чистая прибыль компании уменьшилась на треть.

На финансовых показателях автопроизводителей Германии сказалось сокращение поставок за границы Старого Света. В те же Соединенные Штаты снизились на 10%. В Китай — на 14%. Отсюда вытекает еще одна проблема — закрытие производств и сокращение персонала.

Немецкий автопром переживает сильнейший кризис занятости. С июня 2024 года по июнь 2025 -го отрасль потеряла около 51,5 тыс. рабочих мест или 7% от общего числа, следует из данных Федерального статистического управления Германии. А с учетом поставщиков запчастей за это время работы лишились 114 тыс. сотрудников.