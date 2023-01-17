Население Китая в 2022 году начало сокращаться впервые за последние шесть десятилетий — в конце прошлого года в стране проживало 1,41 млрд человек, что на 850 тыс. меньше, чем в конце 2021 года. Об этом пишет TRT World со ссылкой на данные Национального статистического бюро КНР.

Согласно данным ведомства, это первое подобное демографическое падение с 1961 года — последнего года Великого голода при бывшем лидере Мао Цзэдуне. Его политика, известная как «Большой скачок вперед», привела к массовому сокращению сельскохозяйственного производства и голоду, который, по разным оценкам, унес жизни свыше 15 млн человек.

В стране с населением 1,4 млрд человек уровень рождаемости упал до рекордно низкого уровня по мере старения рабочей силы. Аналитики предупреждают, что такое быстрое снижение может затормозить экономический рост и создать давление на напряженную государственную казну. Новости о сокращении населения в Китае совпали по времени с данными о росте экономики Поднебесной — в прошлом году экономический рост страны замедлился до худших с 1970-х значений.

Уровень рождаемости в КНР в 2022 году составил 6,77 рождений на 1000 человек по сравнению с 7,52 рождений в 2021 году — это самый низкий показатель рождаемости за всю историю наблюдений Статистического бюро Китая. В реальных цифрах в 2022 году было зарегистрировано более чем на миллион рождений меньше, чем в предыдущем году, отмечает газета The Guardian.

В стране в 2022 году также зарегистрировали самый высокий уровень смертности с 1976 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями в 2021 году.

Еще в 2016 году Пекин отменил вызывавшую много критики политику «одна семья — один ребенок», введенную в 1980-х из-за опасений перенаселения. В 2021 году власти разрешили парам иметь трех детей.

В некоторых провинциях решили начать стимулировать рождаемость и начали выплачивать пособия при рождении второго или третьего ребенка. В начале января 2023 года город Шэньчжэнь объявил, что будет выплачивать около 37,5 тыс. юаней ($5,5 тыс.) для семьи с тремя детьми.

Экономика растет самыми низкими темпами за 40 лет

Официальные данные статистического бюро КНР также показали, что экономика страны в 2022 году выросла всего на 3,0% — это один из самых слабых показателей за 40 лет. В последний раз подобные темпы развития в стране наблюдались в 1976 году, когда умер Мао Цзэдун.

Во многом столь скромный рост вызван пандемией Covid-19 и кризисом в сфере недвижимости.

На 2023 год Пекин поставил перед собой цель увеличить ВВП на 5,5% — это намного ниже показателей 2021 года, когда этот показатель вырос на 8%. По прогнозам Всемирного банка, ВВП Китая в 2023 году вырастет на 4,3%, что ниже заявленных Пекином целей.

По данным Национального бюро статистики, в четвертом квартале 2022 года экономика КНР выросла на 2,9% в годовом исчислении — по сравнению с 3,9% в третьем квартале.

В прошлом месяце экспорт страны резко сократился из-за падения мирового спроса и жестких медицинских ограничений, которые подорвали экономическую активность Китая, уточняет TRT World. Экономические проблемы Китая в прошлом году отразились на глобальной цепочке поставок — весь мир столкнулся с падающим спросом.

Строгие блокировки, карантин и обязательное массовое тестирование в рамках китайской политики «‎Zero Covid»‎ вызвали внезапное закрытие производственных предприятий и компаний в крупных центрах, таких как Чжэнчжоу — там находится крупнейший в мире завод по производству iPhone.

В декабре 2022 года Пекин резко ослабил ограничения, связанные с пандемией, после общенациональных протестов.