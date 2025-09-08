Сотни актеров и кинематографистов, включая Марка Руффало, Тильду Суинтон, Оливию Колман, Ава Дюверней, Хавьера Бардема, Айо Эдебири, Риза Ахмеда и Синтию Никсон, подписали петицию о бойкоте израильских киноинститутов, обвиняя их в причастности к «геноциду» против палестинцев в Газе. Петиция ссылается на решение Международного суда ООН (ICJ), указывающее на «правдоподобный риск геноцида» в Газе и незаконность израильской оккупации.
«Мы отвечаем на призыв палестинских кинематографистов, которые призвали мировую киноиндустрию отказаться от молчания, расизма и дегуманизации», — говорится в петиции. Подписанты обязуются не показывать фильмы, не участвовать и не сотрудничать с израильскими кинофестивалями, кинотеатрами, вещателями и продюсерскими компаниями, «причастными к геноциду и апартеиду». Они вдохновились движением «Кинематографисты против апартеида», бойкотировавшим ЮАР.
Петиция уточняет, что некоторые израильские киноорганизации «не причастны» к нарушениям, и рекомендует кинематографистам сверяться с рекомендациями палестинского гражданского общества и проводить собственные исследования перед сотрудничеством. Бывший президент ICJ Джоан Донохью пояснила, что суд не признал геноцид «правдоподобным», а указал на право палестинцев на защиту от геноцида и право ЮАР подать иск.
«Высший суд мира, Международный суд ООН, постановил, что существует вероятный риск геноцида в Газе, и что израильская оккупация и апартеид против палестинцев являются незаконными. Отстаивать равенство, справедливость и свободу для всех людей – это глубокий моральный долг, который никто из нас не может игнорировать. Точно так же мы должны сейчас выступить против вреда, нанесенного палестинскому народу», — говорится в петиции.
Ранее палестинские кинематографисты призвали к международной солидарности, требуя «сделать все возможное», чтобы прекратить соучастие в угнетении. Петиция отражает нарастающий протест в мировой киноиндустрии против действий Израиля, в то время как гуманитарный кризис в Газе, включая голод и разрушения, продолжает привлекать внимание международного сообщества.
В марте 2024 года режиссер фильма «Зона интересов» Джонатан Глейзер на церемонии вручения премии «Оскар» осудил израильскую оккупацию Палестины, назвав ее причиной как жертв боевых действий 7 октября, так и продолжающегося геноцида в Газе. В сентябре того же года американский режиссер еврейского происхождения Сара Фридланд, принимая приз Луиджи де Лаурентиса за лучший дебютный фильм, выразила солидарность с борьбой палестинского народа за освобождение от оккупации.