Сотни актеров и кинематографистов, включая Марка Руффало, Тильду Суинтон, Оливию Колман, Ава Дюверней, Хавьера Бардема, Айо Эдебири, Риза Ахмеда и Синтию Никсон, подписали петицию о бойкоте израильских киноинститутов, обвиняя их в причастности к «геноциду» против палестинцев в Газе. Петиция ссылается на решение Международного суда ООН (ICJ), указывающее на «правдоподобный риск геноцида» в Газе и незаконность израильской оккупации.

«Мы отвечаем на призыв палестинских кинематографистов, которые призвали мировую киноиндустрию отказаться от молчания, расизма и дегуманизации», — говорится в петиции. Подписанты обязуются не показывать фильмы, не участвовать и не сотрудничать с израильскими кинофестивалями, кинотеатрами, вещателями и продюсерскими компаниями, «причастными к геноциду и апартеиду». Они вдохновились движением «Кинематографисты против апартеида», бойкотировавшим ЮАР.

Петиция уточняет, что некоторые израильские киноорганизации «не причастны» к нарушениям, и рекомендует кинематографистам сверяться с рекомендациями палестинского гражданского общества и проводить собственные исследования перед сотрудничеством. Бывший президент ICJ Джоан Донохью пояснила, что суд не признал геноцид «правдоподобным», а указал на право палестинцев на защиту от геноцида и право ЮАР подать иск.