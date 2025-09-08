ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Актеры бойкотируют израильские киноинституты
Звезды кино обвиняют Израиль в геноциде
Актеры бойкотируют израильские киноинституты
Звезда киновселенной Марвел Марк Руффало раскритиковал израильскую войну в секторе Газа / Social Media
8 сентября 2025 г.

Сотни актеров и кинематографистов, включая Марка Руффало, Тильду Суинтон, Оливию Колман, Ава Дюверней, Хавьера Бардема, Айо Эдебири, Риза Ахмеда и Синтию Никсон, подписали петицию о бойкоте израильских киноинститутов, обвиняя их в причастности к «геноциду» против палестинцев в Газе. Петиция ссылается на решение Международного суда ООН (ICJ), указывающее на «правдоподобный риск геноцида» в Газе и незаконность израильской оккупации.

«Мы отвечаем на призыв палестинских кинематографистов, которые призвали мировую киноиндустрию отказаться от молчания, расизма и дегуманизации», — говорится в петиции. Подписанты обязуются не показывать фильмы, не участвовать и не сотрудничать с израильскими кинофестивалями, кинотеатрами, вещателями и продюсерскими компаниями, «причастными к геноциду и апартеиду». Они вдохновились движением «Кинематографисты против апартеида», бойкотировавшим ЮАР.

Петиция уточняет, что некоторые израильские киноорганизации «не причастны» к нарушениям, и рекомендует кинематографистам сверяться с рекомендациями палестинского гражданского общества и проводить собственные исследования перед сотрудничеством. Бывший президент ICJ Джоан Донохью пояснила, что суд не признал геноцид «правдоподобным», а указал на право палестинцев на защиту от геноцида и право ЮАР подать иск.

Читайте также

«Высший суд мира, Международный суд ООН, постановил, что существует вероятный риск геноцида в Газе, и что израильская оккупация и апартеид против палестинцев являются незаконными. Отстаивать равенство, справедливость и свободу для всех людей – это глубокий моральный долг, который никто из нас не может игнорировать. Точно так же мы должны сейчас выступить против вреда, нанесенного палестинскому народу», — говорится в петиции.

Ранее палестинские кинематографисты призвали к международной солидарности, требуя «сделать все возможное», чтобы прекратить соучастие в угнетении. Петиция отражает нарастающий протест в мировой киноиндустрии против действий Израиля, в то время как гуманитарный кризис в Газе, включая голод и разрушения, продолжает привлекать внимание международного сообщества.

В марте 2024 года режиссер фильма «Зона интересов» Джонатан Глейзер на церемонии вручения премии «Оскар» осудил израильскую оккупацию Палестины, назвав ее причиной как жертв боевых действий 7 октября, так и продолжающегося геноцида в Газе. В сентябре того же года американский режиссер еврейского происхождения Сара Фридланд, принимая приз Луиджи де Лаурентиса за лучший дебютный фильм, выразила солидарность с борьбой палестинского народа за освобождение от оккупации.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us