Европейский Союз впервые рассматривает возможность введения санкций против Казахстана за предполагаемый обход антироссийских ограничений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой нового пакета мер. По их данным, в черный список могут попасть компании из других стран, включая Китай, а также новые виды продукции, потенциально поставляемые российскому военно-промышленному комплексу.

ЕС обсуждает с США вторичные санкции и пошлины как инструмент давления, надеясь скоординировать действия с Вашингтоном. На этой неделе делегация ЕС отправится в США для переговоров. Министр финансов США Скотт Бессант подчеркнул: «Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы европейские партнеры следовали за нами», — сказал он в интервью NBC в воскресенье.