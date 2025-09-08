Европейский Союз впервые рассматривает возможность введения санкций против Казахстана за предполагаемый обход антироссийских ограничений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой нового пакета мер. По их данным, в черный список могут попасть компании из других стран, включая Китай, а также новые виды продукции, потенциально поставляемые российскому военно-промышленному комплексу.
ЕС обсуждает с США вторичные санкции и пошлины как инструмент давления, надеясь скоординировать действия с Вашингтоном. На этой неделе делегация ЕС отправится в США для переговоров. Министр финансов США Скотт Бессант подчеркнул: «Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы европейские партнеры следовали за нами», — сказал он в интервью NBC в воскресенье.
Казахстан может столкнуться с запретом на поставки определенного оборудования, которое, по данным ЕС, в больших объемах перенаправляется в Россию для производства оружия. Среди других мер ЕС рассматривает ужесточение санкций против российских банков и нефтяных компаний, включая отмену исключений для таких компаний, как «Роснефть».
По данным источников Bloomberg, новый пакет санкций также усилит меры против российского теневого флота, нефтетрейдеров в третьих странах и может включить запрет на перестрахование танкеров, помогающих России. В июле ЕС уже нанес удар по «Роснефти», запретив импорт нефтепродуктов из российской нефти и внеся в черный список индийскую компанию Nayara Energy, контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям, включая «Роснефть».