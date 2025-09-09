Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 8 сентября резко раскритиковал планы ряда западных стран признать палестинскую государственность и предложил Франции и Испании «создать Палестину у себя дома».

Выступая в Будапеште на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, Саар заявил: навязывание Израилю «палестинского государства» в центре страны станет прямой угрозой его существованию. При этом он не стал уточнять, чем именно это угрожает Тель-Авиву.

«Франция и Испания — огромные страны. Иногда мне кажется, что, решая свои собственные кризисы, им проще переключаться на наши. Если они так полны энтузиазма, пусть создадут палестинское государство у себя — у них есть достаточно земли», — добавил министр.

Заявление прозвучало вскоре после того, как Эммануэль Макрон пообещал в сентябре официально признать Палестину. Этому шагу обещали последовать Британия, Австралия, Канада и еще около десятка стран.

В прошлом году Ирландия, Испания и Норвегия уже признали Палестину, что вызвало дипломатический скандал: Израиль отозвал послов и вызвал представителей этих стран в свой МИД.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху резко осудил планы Запада признать Палестину, назвав это «угрозой безопасности».