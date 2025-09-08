Правительство Франсуа Байру ушло в отставку после того, как Национальное собрание Франции выразило ему недоверие. Против вотума доверия высказались 364 депутата, в поддержку — лишь 194. Байру, проработавший всего девять месяцев, подаст в отставку президенту Эмманюэлю Макрону во вторник утром, что вынудит Макрона назначить третьего премьера за год и пятого с начала его второго срока в 2022 году.

Байру сам инициировал голосование, надеясь заручиться поддержкой для жестких мер по сокращению госдолга, который он назвал «неумолимым болотом». В своей речи он призвал к компромиссу, предупреждая, что без консенсуса в разделенном парламенте «действия правительства обречены на провал». Однако оппозиция, от левых до ультраправых, резко раскритиковала его, обвиняя в провале экономической политики.