Число жертв мощного землетрясения на востоке Афганистана выросло до 622 человек, еще более 1500 ранены, сообщили власти республики 1 сентября. Вертолеты продолжают вывозить пострадавших из разрушенных сел, спасатели разбирают завалы в поисках выживших.

Руководство страны предупредило, что число погибших может еще кратно вырасти — спасатели еще не добрались до труднодоступных деревень.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в провинции Кунар, недалеко от границы с Пакистаном, на глубине около 8 км. Целые поселки с глинобитными и каменными домами оказались стерты с лица земли. Местные власти сообщили о трех полностью уничтоженных деревнях и масштабных разрушениях по всей округе.

«Данные лишь нескольких клиник показывают более 400 раненых и десятки погибших», — предупредил представитель Минздрава Шарафат Замон, добавив, что число жертв может вырасти.

По словам чиновников, только в одной деревне погибло 30 человек, сотни были доставлены в больницы. Глава информационного управления Кунара Наджибулла Ханиф подтвердил, что по предварительным данным число погибших достигло 250, а пострадавших — 500.