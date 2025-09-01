Число жертв мощного землетрясения на востоке Афганистана выросло до 622 человек, еще более 1500 ранены, сообщили власти республики 1 сентября. Вертолеты продолжают вывозить пострадавших из разрушенных сел, спасатели разбирают завалы в поисках выживших.
Руководство страны предупредило, что число погибших может еще кратно вырасти — спасатели еще не добрались до труднодоступных деревень.
Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в провинции Кунар, недалеко от границы с Пакистаном, на глубине около 8 км. Целые поселки с глинобитными и каменными домами оказались стерты с лица земли. Местные власти сообщили о трех полностью уничтоженных деревнях и масштабных разрушениях по всей округе.
«Данные лишь нескольких клиник показывают более 400 раненых и десятки погибших», — предупредил представитель Минздрава Шарафат Замон, добавив, что число жертв может вырасти.
По словам чиновников, только в одной деревне погибло 30 человек, сотни были доставлены в больницы. Глава информационного управления Кунара Наджибулла Ханиф подтвердил, что по предварительным данным число погибших достигло 250, а пострадавших — 500.
Катастрофа усугубляет кризис в стране. Афганистан уже страдает от засухи, массовой депортации мигрантов из Ирана и Пакистана и сокращения иностранной помощи. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал трагедию «идеальным штормом» и подчеркнул, что международная изоляция правительства талибов осложняет оказание помощи.
«Эта трагедия лишь усиливает бедствия страны, которая и так переживает множество кризисов», — заявил представитель ООН в интервью Sky News.
Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что в спасательных работах участвуют местные власти и жители, а команды из соседних провинций уже направляются в зону бедствия.
Афганистан находится в сейсмоопасной зоне, где сталкиваются Индийская и Евразийская плиты. Здесь часто происходят разрушительные землетрясения, особенно в горах Гиндукуш. В октябре прошлого года подземные толчки на западе страны унесли жизни более тысячи человек и стали одним из самых смертоносных стихийных бедствий последних лет.