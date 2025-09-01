ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Число погибших в Афганистане выросло до 620 человек
Мощное землетрясение с эпицентром в районе Джелалабада унесло сотни жизней, более 1500 человек ранены
Жертвы землетрясения в Афганистане / AFP
1 сентября 2025 г.

Число жертв мощного землетрясения на востоке Афганистана выросло до 622 человек, еще более 1500 ранены, сообщили власти республики 1 сентября. Вертолеты продолжают вывозить пострадавших из разрушенных сел, спасатели разбирают завалы в поисках выживших. 

Руководство страны предупредило, что число погибших может еще кратно вырасти — спасатели еще не добрались до труднодоступных деревень.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в провинции Кунар, недалеко от границы с Пакистаном, на глубине около 8 км. Целые поселки с глинобитными и каменными домами оказались стерты с лица земли. Местные власти сообщили о трех полностью уничтоженных деревнях и масштабных разрушениях по всей округе. 

«Данные лишь нескольких клиник показывают более 400 раненых и десятки погибших», — предупредил представитель Минздрава Шарафат Замон, добавив, что число жертв может вырасти.

По словам чиновников, только в одной деревне погибло 30 человек, сотни были доставлены в больницы. Глава информационного управления Кунара Наджибулла Ханиф подтвердил, что по предварительным данным число погибших достигло 250, а пострадавших — 500.

Катастрофа усугубляет кризис в стране. Афганистан уже страдает от засухи, массовой депортации мигрантов из Ирана и Пакистана и сокращения иностранной помощи. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал трагедию «идеальным штормом» и подчеркнул, что международная изоляция правительства талибов осложняет оказание помощи. 

«Эта трагедия лишь усиливает бедствия страны, которая и так переживает множество кризисов», — заявил представитель ООН в интервью Sky News.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что в спасательных работах участвуют местные власти и жители, а команды из соседних провинций уже направляются в зону бедствия.

Афганистан находится в сейсмоопасной зоне, где сталкиваются Индийская и Евразийская плиты. Здесь часто происходят разрушительные землетрясения, особенно в горах Гиндукуш. В октябре прошлого года подземные толчки на западе страны унесли жизни более тысячи человек и стали одним из самых смертоносных стихийных бедствий последних лет.


