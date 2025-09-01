Мощное землетрясение обрушилось на восток Афганистана поздно вечером в воскресенье, унеся жизни как минимум 250 человек и ранив сотни других. Государственные СМИ Афганистана приводят еще большие цифры: телеканал RTA отмечает, что в результате удара стихии погибли около 500 человек и еще около 1000 получили ранения.

Подземные толчки магнитудой 6,0 произошли в горной провинции Кунар в 23:47 по местному времени, к северо-востоку от Джелалабада, сообщила Геологическая служба США. Небольшая глубина очага — всего 8 км — сделала удар особенно разрушительным: дома из глины и камня рушились за секунды, отмечает Reuters.

Спасатели прибыли в пострадавшие районы Нур-Гуль, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре. По данным властей провинции, пострадали не менее 500 человек, все больницы региона быстро заполнились жертвами. Вертолеты вывозили раненых из труднодоступных сел, добровольцы на носилках доставляли выживших через завалы.

Представитель министерства здравоохранения Шарафат Заман предупредил, что число погибших может вырасти, поскольку спасательные группы пока не добрались до отрезанных деревень. В одной из них власти уже насчитали 30 погибших.

«Наши команды продолжают работать в поле, и цифры будут расти», — отметил Заман.