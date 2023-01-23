Наступление России на Украину в феврале 2022 года привнесло новую геополитическую реальность в Черноморский регион. После того, как войска РФ в мае того же года захватили украинский город Мариуполь, Азовское море стало внутренним «‎российским озером». ‎

Несмотря на подавляющее превосходство противника, Украина нанесла существенный удар по российскому флоту — в апреле 2022 года украинские ВС потопили флагманский ракетный крейсер Черноморского флота РФ «Москва».

Согласно сообщениям из открытых источников, Украина уничтожила не менее восьми российских кораблей и повредила еще четыре. Морская атака украинских беспилотников в октябре 2022 года на российские военные корабли, базирующиеся на аннексированном Россией полуострове Крым, стала первой операцией такого рода в истории.

Вне зависимости от того, как развернется исход сухопутной войны, ВМФ России в обозримом будущем «‎останется кастрированным»‎ в Черном море. Украина сама по себе может стать важной морской державой в этой акватории.

На фоне продолжающихся военных действий в Украине Турция благодаря своей политике превратилась в глобального игрока.

Так, в марте 2022 года Анкара использовала полномочия, предоставленные ей по Конвенции Монтрё 1936 года, и закрыла Турецкие проливы для прохода иностранных военных кораблей воюющих сторон, направляющихся в зону конфликта. Это послужило напоминанием о важности Анкары для региона. Турция стала доминирующей морской державой в черноморских водах. Это новая реальность в регионе.

Для политиков НАТО вторжение России в Украину стало напоминанием о важности Турции в Черноморском регионе по трем причинам. Например, альянсу выгодно, чтобы один из ее членов имел суверенный контроль над турецкими проливами — это напрямую влияет на то, как развиваются боевые действия в Украине.

Кроме того, Россия не может усилить свой Черноморский флот кораблями Тихоокеанского, Балтийского или Северного флотов, поскольку ни одно из этих судов не может легально зайти в Черное море.

Закрытие Турцией проливов для российских судов также создало проблемы для так называемого «сирийского экспресса», который постоянно курсировал между аннексированным Крымом и Сирией для поддержки там военных операций Москвы.

В НАТО есть политики, не понимающие динамику Монтрё и призывающие к пересмотру соглашения. Мало того, что это недальновидно и практически невозможно — пересмотр договора противоречил бы интересам НАТО в Черноморском регионе.

Более того, турецкая компания Baykar, производящая знаменитые беспилотники Bayraktar TB2, планирует открыть завод в Украине. Некоторые турецкие боевые дроны также оснащены двигателями украинского производства.

Наконец, бурно развиваются украинско-турецкие отношения и в морском пространстве. Например, Киев и Анкара совместно производят турецкие корветы класса MILGEM.

С начала войны Турция была первой и пока остается единственной в мире страной, сумевшей собрать за одним столом министров иностранных дел Украины и России — их встреча прошла на полях Анатолийского дипломатического форума в марте 2022 года.

Примечательна и роль Турции в обмене пленными между Украиной и Россией. Особенно освобождение и условно-досрочное освобождение тех, кто руководил героической обороной Мариуполя. Важнейшим дипломатическим достижением стала сделка по черноморскому зерну, заключенная при посредничестве Анкары в июле прошлого года и в октябре продленная еще на 120 дней.

Эта сделка сыграла значительную роль в предотвращении массового голода в странах Юга. Вряд ли какая-либо другая страна, кроме Турции, смогла бы совершить такие дипломатические подвиги.

Информационная записка, подготовленная для Маргарет Тэтчер в течение ее первой недели на посту премьер-министра в 1979 году, объясняла важность Турции в НАТО. Что касается Черного моря, то в подготовленном для нее документе говорится:

«‎‎Если Турция откажется от своей западной ориентации, для Запада последуют несколько крайне неблагоприятных военных последствий. Даже если страна не присоединится к Советскому Союзу, НАТО без Турции потеряет контроль над Босфором и Дарданеллами (проливы Стамбул и Чанаккале), которые давали советскому Черноморскому флоту единственный выход в Средиземное море».

Некоторые вещи никогда не меняются. Роль Турции в НАТО неизменно велика. То, что было верно в 1979 году, остается в силе и сегодня.

На протяжении веков Россия и Турция соперничали и конфликтовали в регионах Черного моря и Южного Кавказа. Прямо сейчас история благоприятствует роли Турции в регионе.

Соратники Анкары по НАТО поступили бы глупо, если бы не согласились с новой геополитической реальностью в Черном море и той решающей ролью, которую Турция будет играть в будущем.