В четверг, 4 сентября, Париж примет саммит по гарантиям безопасности Украины, пишет Le Monde. Он станет крупнейшим саммитом по украинской тематике за последнее время. Елисейский дворец уточнил, что к обсуждениям присоединятся около 30 стран, в основном европейских. Одни лидеры приедут лично, другие подключатся по видеосвязи.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут председательствовать на саммите вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, уточняет издание.

Главная цель парижского мероприятия — выработать конкретные гарантии безопасности для Украины. Макрон и Стармер намерены подвести итоги последних недель и оценить последствия жесткой позиции Москвы, которая, как заявляют в Париже, «упорно отвергает мир». Зеленский подтвердил участие и рассчитывает услышать четкие шаги от союзников.

Переговоры в Париже пройдут на фоне скромных успехов недавней встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Аляске. Переговоры не привели к компромиссу, и уже через несколько дней Трамп собрал Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Однако конкретных решений там также не дождались — спустя две недели европейцы потеряли терпение и решили организовать свой саммит.

3 сентября в Париже соберутся также министры обороны стран «коалиции желающих», чтобы обсудить военную помощь Киеву. По словам представителя французского Минобороны, речь идет о поставках вооружений и долгосрочной поддержке армии Украины. Но акцент смещается именно на политические гарантии.