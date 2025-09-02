Американский президент Дональд Трамп заявил о «разочаровании» в российском лидере Владимире Путине. Отрывок его интервью программе The Scott Jennings Show ведущий Скотт Дженнингс опубликовал на своей странице в X.

«Я очень разочарован в нем. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. [...] Посмотрим, что произойдет. Но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — сказал Трамп.

Последний очный контакт лидеров состоялся на саммите России и США на Аляске. Тогда Путин назвал встречу «полезной», а Трамп подчеркнул, что она прошла «очень хорошо».

Позднее американский президент провел переговоры в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими представителями, после чего созвонился с Путиным и отметил «хорошие отношения» с ним.