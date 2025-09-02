Американский президент Дональд Трамп заявил о «разочаровании» в российском лидере Владимире Путине. Отрывок его интервью программе The Scott Jennings Show ведущий Скотт Дженнингс опубликовал на своей странице в X.
«Я очень разочарован в нем. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. [...] Посмотрим, что произойдет. Но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — сказал Трамп.
Последний очный контакт лидеров состоялся на саммите России и США на Аляске. Тогда Путин назвал встречу «полезной», а Трамп подчеркнул, что она прошла «очень хорошо».
Позднее американский президент провел переговоры в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими представителями, после чего созвонился с Путиным и отметил «хорошие отношения» с ним.
Это не первый раз, когда Трамп говорит о «разочаровании» российским президентом. В июле он анонсировал введение пошлин в размере 100% против России, если в течение 50 дней не будет прогресса в украинском урегулировании. Позднее срок был сокращен до 10–12 дней, однако затем президент США объявил, что решил пока не вводить ограничения.
22 августа Трамп заявил, что через две недели примет «очень важное решение», если конфликт в Украине не удастся урегулировать. По его словам, оно может включать масштабные санкции, пошлины или оба инструмента одновременно.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявлял, что российская экономика продолжает работать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».