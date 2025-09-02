Вооруженные силы Украины используют дроны с искусственным интеллектом, которые способны координировать действия без постоянного контроля оператора. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Такие аппараты объединяются в «рой» и могут распределять задачи между собой уже после запуска. Они способны решать, кто нанесет удар первым, а также перестраивать атаку, если один из дронов выходит из строя или теряет заряд батареи.

«Вы определяете цель, а дроны делают все остальное. Они работают вместе, они адаптируются», — рассказал изданию Сергей Куприенко, генеральный директор компании Swarmer, разрабатывающей программное обеспечение для таких аппаратов.

По данным WSJ, Украина применяет технологию роев уже около года. Сначала дроны использовались для установки мин, теперь — для ударов по российским военным, технике и инфраструктуре. Один из украинских офицеров сообщил, что его подразделение задействовало рой более ста раз. Обычно это три аппарата, но иногда — до восьми.