Президент России Владимир Путин допустил сотрудничество с США в вопросе управления Запорожской атомной электростанцией. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время саммита ШОС в Пекине.

«Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали», — отметил Путин.

Он добавил, что это касается и Украины.

«И если сложатся благоприятные обстоятельства — мы обсуждали это с американскими коллегами — мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать», — сказал российский президент. Его слова приводит «Интерфакс».