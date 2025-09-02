ВОЙНА В УКРАИНЕ
Путин предложил США и Украине «втроем поработать» на Запорожской АЭС
Владимир Путин заявил о возможности сотрудничества с США и Украиной в управлении Запорожской атомной электростанцией
2 сентября 2025 г.

Президент России Владимир Путин допустил сотрудничество с США в вопросе управления Запорожской атомной электростанцией. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время саммита ШОС в Пекине. 

«Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали», — отметил Путин. 

Он добавил, что это касается и Украины.  

«И если сложатся благоприятные обстоятельства — мы обсуждали это с американскими коллегами — мы можем даже втроем на Запорожской атомной станции поработать», — сказал российский президент. Его слова приводит «Интерфакс». 

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, была захвачена российскими военными в начале 2022 года. Формально ее оператором остается украинский «Энергоатом», однако фактического контроля над станцией компания не имеет. С 2024 года все шесть реакторов находятся в состоянии «холодного останова». 

В начале 2025 года президент США Дональд Трамп предложил Украине «американское владение» атомными станциями, назвав это «лучшей защитой» для них. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что не обсуждал с Трампом передачу ЗАЭС или других станций в собственность США. 

В апреле 2025 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью CBS News подчеркнул, что Россия не получала предложений о совместном управлении станцией со стороны США и Украины.  

«Если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении «Росатома» и под наблюдением персонала МАГАТЭ», — сказал он. «Не думаю, что возможны какие-либо изменения», — добавил Лавров. 

