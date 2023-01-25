Помощники бывшего вице-президента США Майка Пенса обнаружили около дюжины секретных документов в его доме в Индиане. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление главного советника политика Грега Джейкоба.

По его данным, помощники политика сразу же передали материалы Министерству юстиции США.

Майк Пенс был вице-президентом с 2017 по 2021 год в офисе Дональда Трампа.

По словам Джейкоба, документы были случайно доставлены в дом Пенса в конце правления Трампа. Сам вице-президент не знал об их присутствии.

Наличие конфиденциальных документов в доме Пенса спустя несколько недель после аналогичных открытий в собственности Байдена и после того, как ФБР изъяло у Дональда Трампа сотни секретных документов с грифом «секретно», вызывает больше вопросов об управлении конфиденциальными государственными документами, отмечает газета The Guardian.

ФБР назначила специальных советников для расследования дел Байдена и Трампа из-за хранения секретных документов.

Грег Джейкоб утверждает, что Майк Пенс нанял стороннего юриста для обыска его дома в качестве меры предосторожности после того, как полиция обнаружила секретные документы в резиденции Байдена и его частном офисе в Вашингтоне.

Советник Пенса при этом подчеркнул: нанятый юрист ничего не мог узнать о документах, в том числе о содержании, датах и уровне секретности, потому что перестал смотреть их содержание, как только увидел гриф секретности.

«В понедельник, 16 января, вице-президент Пенс привлек внешнего консультанта, имеющего опыт работы с секретными документами, для проверки записей, хранящихся в его личном доме. Адвокат выявил небольшое количество документов, которые потенциально могут содержать конфиденциальную или секретную информацию», — говорится в письме Джейкоба, которое приводит CNN.

Джейкоб уведомил о находке отдел нацбезопасности Минюста США, который сразу же забрал документы и начал их проверку.

О том, что находится внутри документов, не сообщается, уточняет «Анадолу».

Секретные документы, обнаруженные в доме и офисе Байдена, включали служебные записки американской разведки и материалы брифингов, датированные между 2013 и 2016 годами. Они касались Украины, Ирана и Великобритании, пишет «Анадолу».

Обнаружение засекреченных документов стало неприятным событием для Пенса, отмечает CNN. Особенно на фоне того, что в ноябре прошлого года политик уверенно заявил, что не удалял ненадлежащим образом какие-либо материалы из Белого дома.

Ранее в этом месяце Майк Пенс заявил, что его «обеспокоили» сообщения о предполагаемом неправильном обращении Байдена с секретными документами перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года.

Дональд Трамп — бывший босс Пенса — уже более года находится под следствием из-за дела о секретных документах. Минюст США расследует вопрос, умышленно ли бывший президент сохранил секретные документы в своей резиденции Мар-а-Лаго после окончания своего правления. Также следствие изучает, препятствовал ли Трамп усилиям Минюста по обеспечению сохранности документов.

По сравнению с Байденом, а теперь и Пенсом, которые быстро вернули документы правительству, сопротивление Трампа передаче материалов привело к тому, что Минюст превратил его дело в уголовное расследование, уточняет CNN.