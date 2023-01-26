Один из первых социальных навыков, которому вас учат в детстве, — это знать, как вести себя так, чтобы вызывать у людей симпатию к вам, чтобы вы могли заводить друзей, одновременно продвигая свои собственные интересы и интересы группы, в которой вы состоите. Несмотря на то, что Швеция — одно из старейших национальных государств в Европе, ныне стремящееся к членству в НАТО — похоже, что она так и не усвоила этот урок. Что еще хуже, страна на самом деле заняла противоположную позицию и стремится не только вызвать недовольство Турции, но и оскорбить почти 2 млрд мусульман по всему миру.

Позиция Стокгольма становится еще более отвратительной, если учесть следующий факт: хотя Швеция размахивает знаменем свободы слова, допуская демонизацию и оскорбление мусульман, она не проявляет подобных чувств, когда дело касается евреев. Всего несколько месяцев назад страна решительно расправилась с теми, кто высказывал оскорбительные для еврейского сообщества вещи. Это демонстрирует, как шведские чиновники избирательны в вопросах свободы слова: они сами решают, когда им быть абсолютистами свободы, а когда заявить, что кто-то перешел красную черту.

Оскорбление мусульман

В октябре 2022 года представитель «‎‎Шведских демократов» Ребекка Фалленквист подверглась резкой критике как со стороны израильских официальных лиц, так и членов еврейской общины после того, как опубликовала в соцсетях уничижительные и оскорбительные посты о дневнике Анны Франк.

Еврейка Франк была убита нацистами в концентрационном лагере Берген-Бельзен во время Холокоста в 1945 году. Ее дневник, который она вела, пока пряталась на чердаке в Амстердаме, документирует жизнь во время немецких преследований.

Фалленквист назвала Франк «‎аморальной»‎. Вместо того чтобы оправдать своего коллегу или требовать свободы слова, «‎Шведские демократы‎» — крупнейший член правящего в королевстве блока и вторая по величине партия в шведском парламенте — справедливо предприняли решительные действия и исключили Фалленквист. Партия пошла еще дальше, осудив ее слова как «бестактные и неуместные», и пообещала провести расследование.

Всего несколько месяцев спустя на охоту вышел еще один фанатик-расист Расмус Палудан. Под предлогом протеста против требований Турции о том, чтобы Швеция серьезно относилась к приоритетам национальной безопасности Анкары, Палудан попросил шведские власти согласовать его демонстрацию перед турецким посольством в Стокгольме. В своей заявке он ясно указал, что собирается осквернить и сжечь копию Корана.

И вновь шведские власти подняли знамя свободы слова и дали Палудану зеленый свет на продолжение преследований и демонизации мусульман, которые и без того составляют уязвимое меньшинство во всем мире.

Стокгольм прекрасно осознает, что мусульмане становятся жертвами многочисленных злодеяний ультраправых, спровоцированных такими выходками, в том числе резни в Крайстчерче в Новой Зеландии в марте 2019 года — когда десятки мусульман были убиты сторонником превосходства белой расы Брентоном Таррантом. Его вдохновил другой скандинавский исламофоб — террорист и убийца Андерс Брейвик.

Шведов это, похоже, не смутило. Они позволили Палудану — человеку, которому они ранее уже запрещали въезд в их страну на основании его ненавистнических высказываний — сжечь священную книгу ислама и тем самым разжечь социальную и межобщинную напряженность.

Почему Стокгольм допустил это, зная, что не только Анкара, но и весь мусульманский мир будет жестоко оскорблен? Почему Швеция сделала это, зная, что именно от Турции зависит решение по вступлению Стокгольма в НАТО?

Ответ кроется в присущей им исламофобии, которую они просто не могут сдерживать слишком долго. Маска европейской вежливости, так или иначе, всегда неизбежно сползает и обнажает уродливое лицо расизма и превосходства, лежащих под ней.

Кто пытается учить нас свободе слова?

Находясь в состоянии шока после начала войны в Украине в феврале 2022 года, Швеция подала срочную заявку на вступление в НАТО — чтобы защитить себя от любой потенциальной агрессии. Очевидно, в Стокгольме рассчитывали, что Москва собирается проложить себе путь через Украину и за короткое время установить контроль над Киевом.

Зная, что Турция может отклонить шведскую заявку на вступление в НАТО, если Стокгольм не изменит свое поведение, скандинавская страна согласилась серьезно отнестись к проблемам безопасности Анкары — и даже начала депортировать в Турцию некоторых подозреваемых в терроризме.

Возможно, видя, что Россия не смогла быстро завоевать Украину, как предполагалось изначально, и столкнувшись с растущим общественным давлением со стороны левых групп и других, шведские власти стали более поверхностно относиться к членству в НАТО — и позволили своим истинным чувствам по отношению к Турции и мусульманскому миру снова подняться на поверхность.

Однако, если вы из Швеции и собираетесь выбрать борца за свободу слова, чтобы выйти вперед и оскорбить ваших «врагов», вам следовало бы выбрать лучшего кандидата, чем Палудан. Последний не только ультраправый псих, неоднократно высказывавший идеи геноцида мусульман — ранее он уже был осужден за расистские ненавистнические высказывания и был разоблачен датской газетой Ekstra Bladet как «‎имеющий педофильские наклонности»‎. Он говорил на откровенно сексуальные темы с мальчиками-подростками — и утверждает, что не считал это заведомо неправильным. Хотя ранее отрицал, что знал их возраст.

Я уверен, что большинство нормальных людей предпочли бы иметь более прямолинейного человека в качестве своего защитника, нежели этого «‎сексуального хищника»‎. Но, возможно, шведские власти находят таких подлых личностей более приемлемыми для отражения своих хваленых европейских ценностей в противовес настроениям миллиардов мусульман по всему миру, в том числе тех, кто живет в таких странах, как Турция — стране, от которой Швеция хочет, чтобы ее граждане отдали свои жизни за нее в случае нападения.

Но, возвращаясь к урокам детства: возможно, Стокгольму пора разобраться в своих действиях, прежде чем просить другие страны жертвовать жизнями своих граждан ради шведской безопасности.