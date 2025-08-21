Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о неизбежности «массовых жертв» и разрушений в случае захвата израильской армией города Газа и призвал к немедленному прекращению огня.
«Крайне важно немедленно достичь перемирия в Газе и безусловного освобождения всех заложников — чтобы избежать масштабных потерь и разрушений, которые неизбежно вызовет военная операция против города Газа», — заявил Гутерриш на полях Девятой Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD9) в Йокогаме.
Генсек ООН также подчеркнул, что решение израильских властей о расширении строительства незаконных поселений, которое разделяет Западный берег, должно быть отменено.
«Любое строительство поселений является нарушением международного права», — подчеркнул Гутерриш.
Между тем 27 стран, включая Великобританию, Францию и Германию, потребовали от Израиля предоставить «незамедлительный независимый доступ иностранных СМИ» в осажденную Газу.
В совместном заявлении членов Коалиции за свободу СМИ отмечается, что журналисты играют ключевую роль в освещении разрушительных последствий войны.