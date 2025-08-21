ВОЙНА В ГАЗЕ
Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Газе
Генсек ООН предупредил, что в противном случае неизбежны «массовые жертвы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш / AP
21 августа 2025 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о неизбежности «массовых жертв» и разрушений в случае захвата израильской армией города Газа и призвал к немедленному прекращению огня.

«Крайне важно немедленно достичь перемирия в Газе и безусловного освобождения всех заложников — чтобы избежать масштабных потерь и разрушений, которые неизбежно вызовет военная операция против города Газа», — заявил Гутерриш на полях Девятой Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD9) в Йокогаме.

Генсек ООН также подчеркнул, что решение израильских властей о расширении строительства незаконных поселений, которое разделяет Западный берег, должно быть отменено.

«Любое строительство поселений является нарушением международного права», — подчеркнул Гутерриш.

Между тем 27 стран, включая Великобританию, Францию и Германию, потребовали от Израиля предоставить «незамедлительный независимый доступ иностранных СМИ» в осажденную Газу.

В совместном заявлении членов Коалиции за свободу СМИ отмечается, что журналисты играют ключевую роль в освещении разрушительных последствий войны.

